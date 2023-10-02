اكتشف العلماء إنزيمًا جديدًا للتحويل الفعال لثاني أكسيد الكربون إلى فورمات

حدد باحثون من معهد ماكس بلانك لعلم الأحياء الدقيقة البحرية وجامعتي جنيف ورادبود إنزيمًا عالي الكفاءة في بعض الميكروبات يمكنه التقاط وتحويل ثاني أكسيد الكربون (CO2) إلى فورمات عند وضعه على قطب كهربائي. يمكن أن يؤدي هذا الإنجاز إلى طرق جديدة لمكافحة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وقد تم نشره في مجلة Angewandte Chemie.

الفورمات هو مركب مستقر وآمن يمكن استخدامه لتخزين الطاقة أو تصنيع العديد من الجزيئات الصناعية أو الصيدلانية. وقام الباحثون بدراسة ميكروب يسمى Methermicoccus shengliensis، الموجود في حقول النفط ويزدهر في درجات حرارة عالية. قاموا بعزل وفحص إنزيم الميكروب الذي يلتقط ثاني أكسيد الكربون ووجدوا أنه يحول ثاني أكسيد الكربون بكفاءة إلى فورمات.

ومن المثير للاهتمام أن الباحثين اكتشفوا أيضًا أن الإنزيم الموجود في Methermicoccus shengliensis أحادي الاتجاه تقريبًا، مما يعني أنه لا يستطيع تحويل الفورمات بكفاءة إلى ثاني أكسيد الكربون. وهذا يجعله مرشحًا واعدًا لالتقاط ثاني أكسيد الكربون، خاصة عند توصيله بقطب كهربائي. ومن خلال ربط الإنزيم بقطب كهربائي، يتم توفير الطاقة اللازمة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون مباشرة بواسطة القطب الكهربائي، مما يجعل العملية أكثر كفاءة.

ونجح الباحثون في جامعة جنيف في ربط الإنزيم بقطب من الجرافيت، حيث يقوم بتحويل الغاز بكفاءة. كانت معدلات التحويل مماثلة لتلك التي تم تحقيقها باستخدام هيدروجيناز الفورمات التقليدي. يقدم هذا النظام القائم على القطب الكهربائي طريقة جديدة لاستخدام ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي عن طريق تحويله إلى فورمات، والذي يمكن استخدامه في تطبيقات مختلفة أو تخزين الطاقة.

في حين أن الإنزيمات لديها إمكانات كبيرة للعمليات واسعة النطاق، فإن إنشاء أنظمة الإنتاج يمكن أن يكون مكلفًا. ولذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم آلية الإنزيم بشكل كامل قبل تطبيقه على نطاق أوسع.

يوفر هذا الاكتشاف أداة قيمة للمجتمع العلمي ويفتح إمكانيات جديدة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون وتحويله باستخدام مصادر الطاقة المتجددة. وسيواصل الباحثون دراسة التفاصيل الجزيئية للتفاعل للحصول على فهم أعمق لآلية الإنزيم.

المصدر: معهد ماكس بلانك للأحياء الدقيقة البحرية، جامعتي جنيف ورادبود