يكشف مجهر الأشعة السينية الثوري عن موجات صوتية على المقياس الذري

قام الباحثون في مختبر المسرع الوطني SLAC التابع لوزارة الطاقة، وجامعة ستانفورد، وجامعة الدنمارك التقنية بتطوير مجهر رائد للأشعة السينية قادر على مراقبة الموجات الصوتية مباشرة على المقياس الذري داخل شبكة بلورية. يتمتع هذا المجهر بالقدرة على إحداث ثورة في دراسة التغيرات فائقة السرعة في المواد وخصائصها الناتجة.

استخدم الفريق مجهر الأشعة السينية لتصوير التشوهات الدقيقة داخل بلورة الماس الناتجة عن الموجات الصوتية والعيوب. ومن خلال الاستفادة من النبضات فائقة السرعة وفائقة السطوع المتوفرة في مصدر الضوء Linac Coherent Light Source التابع لـ SLAC، تمكنوا من مراقبة هذه الاهتزازات ذات النطاق الذري في الوقت الفعلي.

وضع الباحثون عدسة خاصة للأشعة السينية على طول الشعاع المنحرف لتصفية الجزء المعبأ تمامًا من البلورة والتركيز على التشوهات التي تسببها الموجة الصوتية. وقد سمح لهم ذلك بتصوير كيفية قيام الليزر فائق السرعة بنقل طاقته إلى حرارة من خلال الانعكاسات المتعاقبة للموجة الصوتية غير المتوازنة من أسطح البلورة.

ويفتح هذا الإنجاز إمكانيات جديدة لدراسة التغيرات السريعة في المواد دون التسبب في أي ضرر. إنه يوفر فرصة فريدة لفهم كيف تؤدي الأحداث النادرة والمحفزات الموضعية داخل الشبكة إلى تغييرات مجهرية في المواد. ومن خلال دراسة التغيرات على المستوى الذري، يمكن للعلماء الحصول على نظرة ثاقبة للتحولات وعمليات الذوبان والتفاعلات الكيميائية في المواد على فترات زمنية لم يكن من الممكن الوصول إليها من قبل.

تمتد آثار مجهر الأشعة السينية هذا عبر مختلف التخصصات، بما في ذلك علوم المواد والفيزياء والجيولوجيا والتصنيع. إنه يقدم مستوى جديدًا من التفاصيل وفهم الآليات الأساسية التي تحكم سلوك المواد. ومن خلال هذه المعرفة، يمكن للعلماء تطوير مواد أكثر تقدمًا ذات خصائص مخصصة لتطبيقات محددة.

يمثل هذا البحث خطوة هامة إلى الأمام في قدرتنا على دراسة ومعالجة المواد على المستوى الذري. يوفر مجهر الأشعة السينية وضوحًا ودقة غير مسبوقين في هذا المجال، مما يمكّن العلماء من استكشاف حدود جديدة وكشف أسرار المواد على المستوى الأساسي.

مصادر:

– وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (2023)

– مختبر المسرع الوطني SLAC التابع لوزارة الطاقة

- جامعة ستانفورد

– جامعة الدنمارك التقنية