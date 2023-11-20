يقوم الباحثون بتطوير أشرطة الفوسفور النانوية المشابهة للزرنيخ لتعزيز أداء الجهاز

حقق الباحثون في جامعة كوليدج لندن (UCL) تقدمًا كبيرًا في مجال المواد النانوية. لقد طوروا شرائط بسمك ذرة واحدة مكونة من الفوسفور المخلوط بالزرنيخ، والتي لديها القدرة على تحسين أداء الأجهزة المختلفة بشكل كبير، بما في ذلك البطاريات، والمكثفات الفائقة، والخلايا الشمسية.

تم اكتشاف أشرطة الفوسفور النانوية لأول مرة من قبل الفريق في كلية لندن الجامعية في عام 2019. ومنذ ذلك الحين، تم الترحيب بها باعتبارها "مادة رائعة" مع القدرة على إحداث ثورة في مجموعة واسعة من التطبيقات. ومع ذلك، فإن مواد الفوسفور النقي لها موصلية محدودة، مما يحد من استخدامها في بعض الأجهزة.

وفي دراستهم الأخيرة المنشورة في مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية، وجد الباحثون أنه من خلال إضافة كميات صغيرة من الزرنيخ إلى شرائط الفوسفور النانوية، تمكنوا من تحسين موصليتها بشكل كبير عند درجات حرارة أعلى من -140 درجة مئوية. لم يحافظ هذا الاختراق على الخصائص المفيدة لأشرطة الفوسفور فقط فحسب، بل فتح أيضًا إمكانيات جديدة لتخزين الطاقة، وأجهزة الكشف عن الأشعة تحت الحمراء القريبة المستخدمة في الطب، وحتى الحوسبة الكمومية.

ويعتقد فريق البحث أنه يمكن تطبيق نفس التقنية لإنشاء سبائك تجمع بين الفوسفور وعناصر أخرى مثل السيلينيوم أو الجرمانيوم. يفتح هذا التنوع في صناعة السبائك عالمًا من الإمكانيات للتحكم في خصائص هذه المواد النانوية وتوسيع تطبيقاتها المحتملة.

تتضمن عملية إنتاج هذه الشرائط النانوية المكونة من الزرنيخ والفوسفور خلط البلورات المتكونة من صفائح الفوسفور والزرنيخ مع الليثيوم المذاب في الأمونيا السائلة. يخضع هذا الخليط لسلسلة من التفاعلات الكيميائية، مما يؤدي إلى تكوين شرائط ذات طبقات قليلة ارتفاعها، وطولها عدة ميكرومترات، وعرضها عشرات النانومترات. إحدى الخصائص الرئيسية لهذه الأشرطة النانوية هي قدرتها العالية على التنقل عبر الفتحات، مما يحسن كفاءة تدفق التيار الكهربائي.

يتوقع الباحثون أن يتم إنتاج هذه الأشرطة النانوية على نطاق واسع في صورة سائلة، مما يجعلها فعالة من حيث التكلفة ومناسبة لمجموعة واسعة من التطبيقات. إن إمكاناتها المذهلة لتعزيز أداء الأجهزة في مجالات تخزين الطاقة والطاقة الشمسية يمكن أن تمهد الطريق لتحقيق تقدم كبير في التقنيات المتجددة.

أسئلة وأجوبة

ما هي أشرطة الفوسفور النانوية؟

أشرطة الفوسفور النانوية عبارة عن شرائط بسماكة ذرة واحدة تتكون من ذرات الفوسفور. وتتميز بخصائص فريدة تجعلها جذابة لمختلف التطبيقات، بما في ذلك تخزين الطاقة والخلايا الشمسية.

كيف تعمل شرائط الفوسفور النانوية المشابهة للزرنيخ على تحسين أداء الجهاز؟

ومن خلال إضافة كميات صغيرة من الزرنيخ إلى أشرطة الفوسفور النانوية، يتم تحسين موصليتها بشكل كبير. يسمح هذا التحسن بتخزين أفضل للطاقة في البطاريات، وزيادة الكفاءة في الخلايا الشمسية، والتطبيقات المحتملة في الحوسبة الكمومية وأجهزة الكشف الطبية.

هل يمكن دمج شرائط الفوسفور النانوية مع عناصر أخرى؟

نعم، يعتقد الباحثون أنه يمكن خلط شرائط الفوسفور النانوية مع عناصر أخرى مثل السيلينيوم أو الجرمانيوم لتعزيز خصائصها وتوسيع نطاق تطبيقاتها المحتملة.

ما هي عملية إنتاج شرائط الفوسفور النانوية المحتوية على الزرنيخ؟

تتضمن عملية الإنتاج خلط البلورات المتكونة من صفائح الفوسفور والزرنيخ مع الليثيوم المذاب في الأمونيا السائلة. يخضع هذا الخليط لتفاعلات كيميائية لتكوين أشرطة نانوية يمكن تطبيقها في أجهزة مختلفة.