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طفرة في أبحاث الأنواع المنقرضة: الحمض النووي الريبوزي (RNA) الذي يعود تاريخه إلى قرون مضت متسلسلاً من عينة النمر التسماني

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 27، 2023
طفرة في أبحاث الأنواع المنقرضة: الحمض النووي الريبوزي (RNA) الذي يعود تاريخه إلى قرون مضت متسلسلاً من عينة النمر التسماني

نجحت دراسة حديثة أجراها باحثون في SciLifeLab بالتعاون مع مركز علم الوراثة القديمة في عزل وتسلسل جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA) التي يعود تاريخها إلى قرن من الزمان من عينة نمر تسمانيا المحفوظة. يمثل هذا الإنجاز الرائد أول عملية إعادة بناء لنسخ الجلد والعضلات الهيكلية من نوع منقرض.

كان النمر التسماني، المعروف أيضًا باسم الثايلسين، من الحيوانات الجرابيية آكلة اللحوم التي كانت تجوب القارة الأسترالية وجزيرة تسمانيا ذات يوم. ولكن بسبب الاستعمار الأوروبي وفرض المكافآت على الحيوانات، انقرض النمر التسماني في عام 1936.

ركزت الجهود المبذولة للقضاء على الانقراض على النمر التسماني لأن موطنه الطبيعي في تسمانيا لا يزال محفوظًا، مما يجعل إعادة إدخاله إمكانية لاستعادة توازنات النظام البيئي المفقودة. ومع ذلك، فإن عملية إعادة بناء نمر تسمانيا الحي الفعال تتطلب فهمًا شاملاً لتنظيم الجينوم والنسخة النصية الخاصة به.

استخرج الباحثون جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA) من عينة نمر تسمانيا مجففة عمرها 130 عامًا محفوظة في المتحف السويدي للتاريخ الطبيعي في ستوكهولم. أدى تسلسل النسخة إلى تحديد بصمات التعبير الجيني الخاصة بالأنسجة والتي تشبه تلك الموجودة في الثدييات الجرابيات والمشيمية الموجودة.

وقد قدمت هذه الدراسة رؤى قيمة حول وجود الجينات التنظيمية الخاصة بالثايلاسين، مثل microRNAs، والتي يعتقد أنها انقرضت منذ أكثر من قرن من الزمان. كما أنه يفتح فرصًا لمزيد من استكشاف جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA) في العينات المخزنة في المتاحف في جميع أنحاء العالم.

يمكن أن تتضمن الأبحاث المستقبلية استعادة الحمض النووي الريبي (RNA) من الحيوانات المنقرضة وكذلك الجينومات الفيروسية من جلود الكائنات الحية المضيفة الموجودة في مجموعات المتاحف. وهذا ليس له آثار على دراسة الأنواع المنقرضة فحسب، بل أيضًا على الأبحاث المتعلقة بفيروسات الحمض النووي الريبي الوبائية مثل SARS-CoV2.

مصادر:

[عنوان المصدر]

[عنوان المصدر]

*مركز علم الوراثة القديمة هو مشروع مشترك بين المتحف السويدي للتاريخ الطبيعي وجامعة ستوكهولم.

By مامفو بريشيا

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