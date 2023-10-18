ذوبان الطبقة الجليدية في جرينلاند يمكن أن يضيف أكثر من متر إلى ارتفاع مستويات سطح البحر

وجدت دراسة جديدة أن انتهاك حدود الاحتباس الحراري يمكن أن يؤدي إلى إضافة الغطاء الجليدي في جرينلاند أكثر من متر إلى ارتفاع منسوب مياه البحر. وقد ساهم ذوبان الغطاء الجليدي بأكثر من 20% في الارتفاع الملحوظ في مستوى سطح البحر منذ عام 2002، مما يشكل تهديدا كبيرا للمجتمعات الساحلية والجزرية. استخدم الباحثون نموذجين لتقييم كيفية استجابة الغطاء الجليدي لزيادات درجات الحرارة في المستقبل، وتشير النتائج إلى أن فقدان الغطاء الجليدي يمكن أن يحدث إذا تجاوز متوسط ​​درجات الحرارة العالمية نطاقًا يتراوح بين 1.7 درجة مئوية إلى 2.3 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. وقد يؤدي ذلك إلى ذوبان شبه كامل للغطاء الجليدي على مدى مئات أو آلاف السنين، مما يؤدي إلى ارتفاع محتمل في مستويات سطح البحر بمقدار سبعة أمتار. ومع ذلك، إذا تم إرجاع درجات الحرارة إلى حد 1.5 درجة مئوية الذي حددته اتفاقية باريس بسرعة كافية من خلال تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتنفيذ تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، فيمكن تجنب أسوأ التأثيرات. وتسلط الدراسة الضوء على الحاجة إلى عكس اتجاه الاحترار الحالي خلال القرون القليلة المقبلة لمنع حدوث أضرار لا يمكن إصلاحها.

واكتشف الباحثون أيضًا أن الغطاء الجليدي في جرينلاند أكثر مقاومة لظاهرة الاحتباس الحراري على المدى القصير مما كان يعتقد سابقًا. ومع ذلك، فقد أكدوا أن إعادة درجات الحرارة إلى عتبة آمنة للغطاء الجليدي سيكون أكثر صعوبة بكثير من الحفاظ على درجات الحرارة أقل من تلك العتبة في المقام الأول. تؤكد نتائج الدراسة على الحاجة الملحة لمعالجة تغير المناخ من خلال الجهود العالمية للحد من الانبعاثات والعمل على إيجاد حلول مستدامة.

يقدم البحث رؤى مهمة حول العواقب المحتملة للاحتباس الحراري على ذوبان الغطاء الجليدي وارتفاع مستويات سطح البحر. ويدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من تغير المناخ من أجل حماية المجتمعات والنظم البيئية الضعيفة من زيادة الفيضانات والنزوح. وستكون محادثات الأمم المتحدة المقبلة بشأن تغير المناخ في دبي حاسمة في صياغة السياسات والالتزامات الدولية نحو الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار تغير المناخ.

مصادر:

- الطبيعة: "الغطاء الجليدي في جرينلاند يمكن أن يتسبب في ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي بمقدار متر واحد" (DOI: 1/s10.1038-41586-022-05039)

- فرانس برس: "ذوبان غرينلاند قد يرفع مستوى سطح البحر بمقدار متر، بحسب العلماء"