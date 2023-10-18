حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

ذوبان الطبقة الجليدية في جرينلاند يمكن أن يضيف أكثر من متر إلى ارتفاع مستويات سطح البحر

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 18، 2023
ذوبان الطبقة الجليدية في جرينلاند يمكن أن يضيف أكثر من متر إلى ارتفاع مستويات سطح البحر

وجدت دراسة جديدة أن انتهاك حدود الاحتباس الحراري يمكن أن يؤدي إلى إضافة الغطاء الجليدي في جرينلاند أكثر من متر إلى ارتفاع منسوب مياه البحر. وقد ساهم ذوبان الغطاء الجليدي بأكثر من 20% في الارتفاع الملحوظ في مستوى سطح البحر منذ عام 2002، مما يشكل تهديدا كبيرا للمجتمعات الساحلية والجزرية. استخدم الباحثون نموذجين لتقييم كيفية استجابة الغطاء الجليدي لزيادات درجات الحرارة في المستقبل، وتشير النتائج إلى أن فقدان الغطاء الجليدي يمكن أن يحدث إذا تجاوز متوسط ​​درجات الحرارة العالمية نطاقًا يتراوح بين 1.7 درجة مئوية إلى 2.3 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. وقد يؤدي ذلك إلى ذوبان شبه كامل للغطاء الجليدي على مدى مئات أو آلاف السنين، مما يؤدي إلى ارتفاع محتمل في مستويات سطح البحر بمقدار سبعة أمتار. ومع ذلك، إذا تم إرجاع درجات الحرارة إلى حد 1.5 درجة مئوية الذي حددته اتفاقية باريس بسرعة كافية من خلال تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتنفيذ تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، فيمكن تجنب أسوأ التأثيرات. وتسلط الدراسة الضوء على الحاجة إلى عكس اتجاه الاحترار الحالي خلال القرون القليلة المقبلة لمنع حدوث أضرار لا يمكن إصلاحها.

واكتشف الباحثون أيضًا أن الغطاء الجليدي في جرينلاند أكثر مقاومة لظاهرة الاحتباس الحراري على المدى القصير مما كان يعتقد سابقًا. ومع ذلك، فقد أكدوا أن إعادة درجات الحرارة إلى عتبة آمنة للغطاء الجليدي سيكون أكثر صعوبة بكثير من الحفاظ على درجات الحرارة أقل من تلك العتبة في المقام الأول. تؤكد نتائج الدراسة على الحاجة الملحة لمعالجة تغير المناخ من خلال الجهود العالمية للحد من الانبعاثات والعمل على إيجاد حلول مستدامة.

يقدم البحث رؤى مهمة حول العواقب المحتملة للاحتباس الحراري على ذوبان الغطاء الجليدي وارتفاع مستويات سطح البحر. ويدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من تغير المناخ من أجل حماية المجتمعات والنظم البيئية الضعيفة من زيادة الفيضانات والنزوح. وستكون محادثات الأمم المتحدة المقبلة بشأن تغير المناخ في دبي حاسمة في صياغة السياسات والالتزامات الدولية نحو الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار تغير المناخ.

مصادر:

- الطبيعة: "الغطاء الجليدي في جرينلاند يمكن أن يتسبب في ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي بمقدار متر واحد" (DOI: 1/s10.1038-41586-022-05039)

- فرانس برس: "ذوبان غرينلاند قد يرفع مستوى سطح البحر بمقدار متر، بحسب العلماء"

By مامفو بريشيا

منشور له صلة

علوم

الكون الكيميائي الشاسع: استكشاف الاحتمالات

أكتوبر 18، 2023 روبرت أندرو
علوم

نجم "زومبي" يهرب من مجموعة نجوم القلائص

أكتوبر 18، 2023 فيكي ستافروبولو
علوم

اكسيوم سبيس تحسن تدريب بعثات رواد الفضاء الخاصة إلى محطة الفضاء الدولية

أكتوبر 18، 2023 فيكي ستافروبولو

فاتك

علوم

ذوبان الطبقة الجليدية في جرينلاند يمكن أن يضيف أكثر من متر إلى ارتفاع مستويات سطح البحر

أكتوبر 18، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

الكون الكيميائي الشاسع: استكشاف الاحتمالات

أكتوبر 18، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

نجم "زومبي" يهرب من مجموعة نجوم القلائص

أكتوبر 18، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

اكسيوم سبيس تحسن تدريب بعثات رواد الفضاء الخاصة إلى محطة الفضاء الدولية

أكتوبر 18، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات