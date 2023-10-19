قد يؤدي انتهاك حدود الاحتباس الحراري إلى ذوبان الغطاء الجليدي في جرينلاند وارتفاع مستويات سطح البحر

وجدت دراسة جديدة أن تجاوز حدود الاحتباس الحراري التي حددتها الأهداف المناخية العالمية يمكن أن يؤدي إلى ذوبان الغطاء الجليدي في جرينلاند، مما يؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه البحر بأكثر من متر واحد. ويسلط البحث، الذي أجراه فريق دولي من العلماء، الضوء على أهمية عكس اتجاهات الاحترار وإعادة درجات الحرارة إلى مستويات أكثر أمانا لمنع انهيار الغطاء الجليدي.

وقد ساهمت الطبقة الجليدية في جرينلاند، وهي ثاني أكبر طبقة جليدية في العالم بعد القارة القطبية الجنوبية، بأكثر من 20% في الارتفاع الملحوظ في مستويات سطح البحر منذ عام 2002. ويشكل ارتفاع مستويات سطح البحر تهديدًا كبيرًا للمجتمعات الساحلية والجزرية، مما يؤثر على ملايين الأشخاص ويشكل تهديدًا كبيرًا. خطر غمر دول ومدن بأكملها.

واستخدمت الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature، نموذجين لمحاكاة استجابة الغطاء الجليدي في جرينلاند لزيادات درجات الحرارة المستقبلية على فترات زمنية مختلفة. وحدد الباحثون نطاقا حرجا من متوسط ​​درجات الحرارة العالمية، يتراوح بين 1.7 و2.3 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، والتي إذا تم الوصول إليها، يمكن أن تؤدي إلى خسائر مفاجئة في الصفائح الجليدية. يمكن أن تؤدي نقطة التحول هذه إلى ذوبان شبه كامل للغطاء الجليدي في جرينلاند على مدى مئات أو آلاف السنين، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات سطح البحر بمقدار سبعة أمتار.

ومع ذلك، فإن الدراسة توفر أيضًا الأمل، حيث تشير إلى أنه إذا تم إرجاع الزيادات في درجات الحرارة بسرعة إلى الحد الذي حددته اتفاقية باريس وهو 1.5 درجة مئوية، فيمكن تجنب السيناريو الأسوأ. إن عكس اتجاه الاحترار الحالي عن طريق الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتنفيذ تقنيات احتجاز الكربون أو جهود إعادة التشجير يمكن أن يمنع الغطاء الجليدي من الانقلاب.

وشدد الباحثون على أن عودة درجات الحرارة إلى ما دون العتبة "الآمنة" سيكون أمرًا صعبًا وحثوا على اتخاذ إجراءات فورية بدلاً من الاعتماد على التقنيات المستقبلية. وسلطت الدراسة الضوء أيضًا على احتمال اختراق نقاط التحول الأخرى في نظام الأرض، مثل الغابات المطيرة وأنظمة التيارات المحيطية، في وقت أقرب مما كان متوقعًا.

وبينما يستعد زعماء العالم لمحادثات الأمم المتحدة المقبلة بشأن تغير المناخ، فإن هذه الدراسة بمثابة تذكير بالحاجة الملحة لمعالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري وتنفيذ تدابير للتكيف مع آثار تغير المناخ. ويحذر الباحثون من أن التقنيات القادرة على خفض درجات الحرارة على نطاق واسع قد لا تكون موجودة حاليًا، مشددين على أهمية اتخاذ إجراءات الآن للحفاظ على درجات الحرارة ضمن نطاق آمن.

مصادر:

- الطبيعة مجلة

– نيكلاس بويرز، معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ

– نيلز بوشو، جامعة القطب الشمالي في النرويج