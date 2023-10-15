عكس البروتينات الفلورية المعتمدة على الرقم الهيدروجيني: أداة للتصور في الوقت الحقيقي لديناميات البروتون البينية

تعد بروتينات الفلورسنت المعتمدة على الرقم الهيدروجيني العكسي نوعًا فريدًا من بروتينات الفلورسنت حيث تعتمد حالة البروتون للكروموفور بشكل عكسي على الرقم الهيدروجيني. وهذا يعني أنه عند درجة الحموضة العالية، يتم بروتونة الكروموفور، بينما عند درجة الحموضة المنخفضة، يتم نزع البروتونات. يتم الحفاظ على هذا الاعتماد العكسي للأس الهيدروجيني حتى عندما يتم تجميد البروتينات عند السطح البيني بين المحلول والمعدن. ومع ذلك، فإن استجاباتهم لتفاعل تطور الهيدروجين (HER) عند الواجهة لا يتم عكسها.

في إحدى الدراسات، استخدم الباحثون هذا الجانب الفريد من بروتينات الفلورسنت العكسية المعتمدة على الرقم الهيدروجيني لإجراء تصوير أقل مسحًا وفي الوقت الفعلي لديناميكيات البروتونات البينية أثناء HER. استخدموا بروتينًا مضانًا أحمر يسمى dKeima، والذي يُظهر اعتماداً عكسيًا على الرقم الهيدروجيني. باستخدام dKeima، تمكن الباحثون من التمييز بين تأثير إزالة البروتون الناتج عن HER وبين تأثير الرقم الهيدروجيني للمحلول.

وجد الباحثون أن نمط استنفاد البروتون يعتمد على تكوين القطب في الهياكل المركبة مع المحفز. كما لاحظوا أيضًا انتشار الإشارات الضوئية، التي بدت وكأنها تعكس قفزات بروتونية طويلة المدى محصورة في واجهة المحلول المعدني. يشير هذا إلى أنه يمكن استخدام بروتينات الفلورسنت العكسية المعتمدة على الرقم الهيدروجيني كأداة للتحليل الزماني المكاني لديناميات البروتون البينية.

من المتوقع أن يساهم هذا البحث في فهم أفضل لعملية HER وفي النهاية إنتاج الهيدروجين الجزيئي بشكل آمن وفعال.

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