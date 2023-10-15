حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

عكس البروتينات الفلورية المعتمدة على الرقم الهيدروجيني: أداة للتصور في الوقت الحقيقي لديناميات البروتون البينية

Byروبرت أندرو

أكتوبر 15، 2023
عكس البروتينات الفلورية المعتمدة على الرقم الهيدروجيني: أداة للتصور في الوقت الحقيقي لديناميات البروتون البينية

تعد بروتينات الفلورسنت المعتمدة على الرقم الهيدروجيني العكسي نوعًا فريدًا من بروتينات الفلورسنت حيث تعتمد حالة البروتون للكروموفور بشكل عكسي على الرقم الهيدروجيني. وهذا يعني أنه عند درجة الحموضة العالية، يتم بروتونة الكروموفور، بينما عند درجة الحموضة المنخفضة، يتم نزع البروتونات. يتم الحفاظ على هذا الاعتماد العكسي للأس الهيدروجيني حتى عندما يتم تجميد البروتينات عند السطح البيني بين المحلول والمعدن. ومع ذلك، فإن استجاباتهم لتفاعل تطور الهيدروجين (HER) عند الواجهة لا يتم عكسها.

في إحدى الدراسات، استخدم الباحثون هذا الجانب الفريد من بروتينات الفلورسنت العكسية المعتمدة على الرقم الهيدروجيني لإجراء تصوير أقل مسحًا وفي الوقت الفعلي لديناميكيات البروتونات البينية أثناء HER. استخدموا بروتينًا مضانًا أحمر يسمى dKeima، والذي يُظهر اعتماداً عكسيًا على الرقم الهيدروجيني. باستخدام dKeima، تمكن الباحثون من التمييز بين تأثير إزالة البروتون الناتج عن HER وبين تأثير الرقم الهيدروجيني للمحلول.

وجد الباحثون أن نمط استنفاد البروتون يعتمد على تكوين القطب في الهياكل المركبة مع المحفز. كما لاحظوا أيضًا انتشار الإشارات الضوئية، التي بدت وكأنها تعكس قفزات بروتونية طويلة المدى محصورة في واجهة المحلول المعدني. يشير هذا إلى أنه يمكن استخدام بروتينات الفلورسنت العكسية المعتمدة على الرقم الهيدروجيني كأداة للتحليل الزماني المكاني لديناميات البروتون البينية.

من المتوقع أن يساهم هذا البحث في فهم أفضل لعملية HER وفي النهاية إنتاج الهيدروجين الجزيئي بشكل آمن وفعال.

المصدر: لم يتم ذكر مصدر محدد.

By روبرت أندرو

منشور له صلة

علوم

تأثيرات مضاعفة مستويات الأكسجين على الكائنات الحية: سيناريو رائع

أكتوبر 17، 2023 فيكي ستافروبولو
علوم

تطلق مدرسة Doerr للاستدامة برنامج Mineral-X: تطوير صناعة التعدين نحو الطاقة النظيفة

أكتوبر 17، 2023 مامفو بريشيا
علوم

يمكن أن يؤدي تكوين بانجيا ألتيما إلى درجات حرارة شديدة ويهدد بقاء الثدييات

أكتوبر 17، 2023 غابرييل بوتا

فاتك

علوم

تأثيرات مضاعفة مستويات الأكسجين على الكائنات الحية: سيناريو رائع

أكتوبر 17، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

تطلق مدرسة Doerr للاستدامة برنامج Mineral-X: تطوير صناعة التعدين نحو الطاقة النظيفة

أكتوبر 17، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

يمكن أن يؤدي تكوين بانجيا ألتيما إلى درجات حرارة شديدة ويهدد بقاء الثدييات

أكتوبر 17، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

قانون زيادة المعلومات الوظيفية: منظور عالمي للتطور

أكتوبر 17، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات