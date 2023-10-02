وجدت الدراسة زيادة إنتاج الميثان في بحيرات القطب الشمالي بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الماضي

استخدمت دراسة جديدة أجرتها جامعة نورث وسترن وجامعة وايومنغ المؤشرات الحيوية النباتية المحفوظة في الرواسب لفحص دورة الميثان في بحيرات القطب الشمالي على مدار العشرة آلاف عام الماضية. من خلال تحليل الطبقات الشمعية للأوراق المحفوظة في الرواسب من فترة الهولوسين المبكرة إلى المتوسطة، اكتشف الباحثون أن ارتفاع درجة الحرارة في الماضي تسبب في توليد غاز الميثان في البحيرات عبر نطاق واسع من مناخات جرينلاند. وهذا أمر مهم لأن الميثان هو أحد غازات الدفيئة القوية، ومن المهم فهم أي تغييرات في إنتاجه مع ارتفاع درجات الحرارة.

ووجد الباحثون أن البحيرات حافظت على دورة غاز الميثان المكثفة لآلاف السنين حتى بداية التبريد المدفوع بشكل طبيعي. ويشير هذا إلى اعتماد المناخ على ركوب الدراجات في بحيرة الميثان في بعض بحيرات القطب الشمالي. وتشير الدراسة إلى أن الاحترار المستمر يمكن أن يؤدي إلى تدفق لم يتم تقديره سابقًا في انبعاثات غاز الميثان من البحيرات، وهو أمر بالغ الأهمية لفهم التأثير المحتمل للميثان على تغير المناخ.

نظرًا لأن المناطق القطبية الشمالية والشمالية هي أسرع المناطق احترارًا على وجه الأرض، فمن الضروري فهم الديناميكيات بين درجات الحرارة المرتفعة وإنتاج غاز الميثان في هذه البحيرات بشكل أفضل. تعمل البحيرات كمصادر طبيعية مهمة لغاز الميثان، لكن الكمية الدقيقة لإنتاج الميثان في بحيرات القطب الشمالي وكيف ستتغير مع الاحترار المستمر لم يتم تحديدها بشكل كامل.

استخدم الباحثون بيانات من أربع بحيرات في جرينلاند لمقارنة التركيب النظائري للهيدروجين لشموع النباتات المائية داخل الرواسب بالمؤشرات الحيوية من النباتات الأرضية ومصادر أخرى. كشف التركيب النظائري للمؤشرات الحيوية من النباتات المائية عن وجود علامة من غاز الميثان خلال أوائل عصر الهولوسين الأوسط في معظم المواقع. ويشير هذا إلى أن هذه المحطات تمتص غاز الميثان، مما قد يخفف بعض غاز الميثان المنتج في البحيرات قبل انبعاثه إلى الغلاف الجوي.

ومع ذلك، من المحتمل أن يقتصر امتصاص النباتات للميثان على أنواع محددة من الطحالب المائية، لذلك لن تتمتع جميع البحيرات، أو حتى جميع بحيرات القطب الشمالي، بنفس الديناميكيات. ومع ذلك، تسلط هذه الدراسة الضوء على مدى تعرض مناطق شاسعة من بحيرات القطب الشمالي للتغيرات الناجمة عن المناخ في دورة غاز الميثان، والتي يمكن أن يكون لها آثار كبيرة على المناخ العالمي.

مصادر:

- التقدم العلمي: الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم (AAAS)

- تعريفات

– الميثان: أحد غازات الدفيئة القوية

– الهولوسين: فترة من الاحترار الشديد حدثت بسبب التغيرات البطيئة في مدار الأرض منذ 11,700 إلى 4,200 سنة مضت