اكتشاف بقايا الحمض النووي للسلحفاة القديمة

في إنجاز علمي كبير، اكتشف الباحثون بقايا الحمض النووي في البقايا المتحجرة لسلحفاة بحرية يعود تاريخها إلى 6 ملايين سنة. يمثل هذا الاكتشاف حالة نادرة من المواد الجينية التي تم تحديدها في مثل هذه الحفريات الفقارية القديمة. تحتوي الحفرية، التي تم التنقيب عنها على طول ساحل بنما على البحر الكاريبي في عام 2015، على خلايا عظمية محفوظة جيدًا تسمى الخلايا العظمية، مما يوفر معلومات قيمة عن التركيب الجيني للسلحفاة.

في حين أن الحفرية مكتملة جزئيًا، مع قوقعة سليمة نسبيًا، فإن بقية الهيكل العظمي مفقود. تشير التقديرات إلى أن طول السلحفاة كان يبلغ حوالي 30 سم خلال حياتها. كشف التحليل الجيني لبقايا الحمض النووي القديمة عن وجود علاقة وثيقة بسلاحف ريدلي وسلاحف ريدلي الموجودة في كيمب اليوم.

وكالة الفضاء الهندية تتبنى وسائل التواصل الاجتماعي والشراكات

لقد خطت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) خطوات كبيرة لتحويل نفسها إلى منظمة أكثر ودودًا وشمولية. وقد حصدت مهمة Chandrayaan-3 الأخيرة التي قامت بها الوكالة، والتي هبطت بنجاح على سطح القمر، أكثر من 8 ملايين مشاهد في البث المباشر على YouTube - وهو رقم قياسي للمنصة. لم يُظهر هذا الإنجاز براعة الهند في هندسة وعلوم الفضاء منخفضة التكلفة فحسب، بل سلط الضوء أيضًا على جهود ISRO في التعامل مع الجمهور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وفقًا للعديد من المطلعين، بما في ذلك الموظفين الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى خبراء الصناعة، فإن تركيز ISRO على بناء حضور قوي عبر الإنترنت وتعزيز الشراكات ساهم في تطور صورتها. من خلال جعل أحداث استكشاف الفضاء في متناول الملايين، تهدف ISRO إلى إلهام وتثقيف الجمهور حول عجائب الكون.

تأجيل مهمة اليابان إلى القمر

أعلنت شركة ispace اليابانية الناشئة للنقل القمري أنها ستؤجل مهمة الهبوط المستقبلية على سطح القمر لمدة عام، مما يدفعها إلى عام 2026. ويُعزى القرار إلى الحاجة إلى إعداد أفضل للجنة من قبل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، أيضًا. لمعالجة التأخير في توريد المكونات. في وقت سابق من هذا العام، فشلت أول محاولة للهبوط على سطح القمر لـ ispace، وهي مهمة Hakuto-R 1، بسبب خطأ في تقدير الارتفاع. تشير التقارير إلى أن فشل المهمة سبقته أشهر من الاضطرابات المؤسسية.

ومن خلال المهمة المعاد جدولتها، تسعى آي سبيس جاهدة للتغلب على النكسات التي واجهتها وتحقيق هبوط ناجح على سطح القمر. لا يدل التعاون مع وكالة ناسا على طموح الشركة لاستكشاف القمر فحسب، بل يخلق أيضًا فرصًا للاستفادة من خبرات وموارد ناسا.

التعاريف:

الخلايا العظمية: الخلايا العظمية المسؤولة عن الحفاظ على الأنسجة العظمية وإعادة تشكيلها.

Chandrayaan-3: مهمة قمرية بقيادة منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لاستكشاف سطح القمر وإجراء التجارب العلمية.

ناسا: الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، وكالة الفضاء الأمريكية المسؤولة عن استكشاف وأبحاث الفضاء المدني.

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