تواجه ناسا تحديات في المستقبل وهي تتجه نحو استكشاف الفضاء

نشر مكتب المفتش العام التابع لناسا (OIG) مؤخرًا تقريره السنوي لعام 2023، حيث سلط الضوء على العقبات التي تنتظر وكالة الفضاء الأمريكية في رحلتها الطموحة إلى أعماق الفضاء. مع الاعتراف بالإنجازات الهامة التي حققتها ناسا منذ إنشائها في عام 1958، يؤكد التقرير على المشكلات المستمرة المتمثلة في تصاعد التكاليف والتأخيرات الطويلة في الجدول الزمني التي لا تزال تعاني منها الوكالة عبر برامج مختلفة، بدءًا من رحلات الفضاء إلى المساعي العلمية الكبرى.

ويسلط التقرير الضوء على العودة المخططة للبشر إلى القمر من خلال برنامج أرتميس باعتبارها مصدر قلق كبير. تشكل التكاليف المرتبطة بتشغيل نظام Artemis Space Launch System وكبسولة الطاقم Orion تحديًا هائلاً لاستدامة البرنامج وأهداف الاستكشاف المأهولة المستقبلية لناسا. ومع تكلفة تقدر بـ 4.2 مليار دولار لكل عملية إطلاق من أرتميس 1 إلى أرتميس 4، باستثناء 42 مليار دولار تم إنفاقها على إعداد هذه الأنظمة، تواجه ناسا عبئًا ماليًا كبيرًا.

وعلى الرغم من هذه التحديات، فقد تم إحراز تقدم في برنامج أرتميس. يعكس جمع البيانات الناجح من إطلاق صاروخ SLS وتحليق كبسولة أوريون خلال مهمة Artemis 1 في نوفمبر 2022 جهود ناسا في تطوير استكشاف الفضاء. علاوة على ذلك، تعمل الوكالة بنشاط على تقليل تكاليف الرحلة القمرية بعد أرتميس 4، وتطوير الأنظمة الحيوية مثل البدلات الفضائية، وتحسين إدارة المهمة.

ومن التحديات الملحة الأخرى التي أبرزها التقرير التقاعد الوشيك لمحطة الفضاء الدولية (ISS) بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي. لأكثر من عقدين من الزمن، كانت محطة الفضاء الدولية بمثابة منصة للبحث العلمي الرائد في الجاذبية الصغرى، مما عزز بشكل كبير فهمنا لصحة الإنسان في الفضاء. وللحفاظ على الوجود البشري في المدار الأرضي المنخفض بعد محطة الفضاء الدولية، تخطط ناسا للتعاون مع محطات الفضاء التجارية. ومع ذلك، يحذر التقرير من الفجوة المحتملة بين تقاعد محطة الفضاء الدولية وتوافر المنصات التجارية.

يعد النقل إلى مدار أرضي منخفض أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الوجود البشري المستمر. يعد تعاون ناسا مع SpaceX وAxiom Space، إلى جانب الاتفاقيات مع وكالة الفضاء الروسية Roscosmos، ضروريًا لخيارات النقل الموثوقة والفعالة من حيث التكلفة. يوصي مكتب المفتش العام بتطوير مركبة قاطرة فضائية للمساعدة في إخراج محطة الفضاء الدولية بأمان وتقليل مخاطر المساهمة في الحطام الفضائي.

تواجه ناسا أيضًا تحديات تتعلق بالبنية التحتية والمرافق القديمة. ويكشف التقرير أن ما يقرب من 83% من منشآت ناسا تجاوزت عمرها التصميمي الأصلي، مع وجود غالبيتها على طول السواحل المعرضة لارتفاع منسوب سطح البحر والأحداث الجوية القاسية. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك ناسا بنية تحتية أكثر مما هو ضروري للمهام المخطط لها، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة.

ومع شروع وكالة ناسا في برنامج أرتميس وسعيها لاستكشاف أعماق الفضاء، فإن مواجهة هذه التحديات ستكون حاسمة للحفاظ على مكانتها كشركة رائدة عالميًا في علوم الفضاء واستكشافه.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو برنامج ارتميس؟



برنامج أرتميس هو مبادرة ناسا لإعادة البشر إلى القمر وتأسيس وجود مستدام هناك من خلال الاستفادة من التقنيات الجديدة والشراكات الدولية. ما هي التحديات المرتبطة ببرنامج أرتميس؟



تشمل التحديات الرئيسية التكاليف المرتفعة لتشغيل نظام الإطلاق الفضائي Artemis وكبسولة الطاقم Orion، والجدول الزمني لتحقيق أهداف الاستكشاف المأهولة، والمشكلات الفنية التي تمت مواجهتها أثناء المهام، والحاجة إلى تقليل نفقات البرنامج الإجمالية. ماذا سيحدث بعد تقاعد محطة الفضاء الدولية (ISS)؟



تخطط ناسا للتعاون مع محطات الفضاء التجارية للحفاظ على الوجود البشري في مدار أرضي منخفض. ومع ذلك، يجب أن يكون الانتقال سلسًا لتجنب أي فجوات بين تقاعد محطة الفضاء الدولية وتوافر المنصات التجارية. كيف تتعامل ناسا مع البنية التحتية القديمة؟



تواجه ناسا التحدي المتمثل في البنية التحتية القديمة في منشآتها. تحتاج الوكالة إلى تجديد أو استبدال المرافق التي تجاوزت عمرها التصميمي الأصلي. بالإضافة إلى ذلك، يخططون لتقليل البنية التحتية غير الضرورية لتبسيط العمليات وزيادة فعالية التكلفة. ما الذي يتم عمله لتقليل الحطام الفضائي؟



أحد الحلول الموصى بها هو تطوير مركبة قاطرة فضائية. ستساعد هذه المركبة في إخراج المحطات الفضائية المتقاعدة بأمان مثل محطة الفضاء الدولية لتقليل مخاطر المساهمة في الحطام الفضائي.