يعود رواد الفضاء ورواد الفضاء إلى الأرض بعد قضاء عام في الفضاء

هبط رائد فضاء من وكالة ناسا ورائدا فضاء روسيان بسلام على الأرض بعد قضاء أكثر من عام في الفضاء. نزل الثلاثي في ​​كبسولة سويوز التي كانت بديلاً في اللحظة الأخيرة بعد أن تضررت رحلتهم الأصلية بسبب الحطام الفضائي. ما كان من المفترض أن تكون مهمة مدتها 180 يومًا تحول إلى إقامة مدتها 371 يومًا في الفضاء.

حطم رائد الفضاء الأميركي فرانك روبيو الرقم القياسي لأطول رحلة فضاء أميركية، متجاوزا الرقم القياسي السابق الذي سجله مارك فاندي هاي. ومع ذلك، لا تزال روسيا تحمل الرقم القياسي العالمي لأطول رحلة فضائية، حيث استغرقت المهمة 437 يومًا في منتصف التسعينيات.

أُجبرت كبسولة سويوز الأصلية على العودة مبكرًا إلى الأرض عندما فقدت كل سائل تبريدها بسبب ثقب سببته النفايات الفضائية. وبدون التبريد المناسب، يمكن أن ترتفع درجة حرارة الأجهزة الإلكترونية وركاب الكبسولة إلى مستويات خطيرة. تم إطلاق الكبسولة البديلة في فبراير، لكن وصول البدلاء من رواد الفضاء استغرق ما يقرب من أسبوعين.

وقد تطلب الهبوط إلى الأرض قوى جاذبية شديدة، حيث واجه رواد الفضاء قوة جاذبية تزيد عن أربعة أضعاف. هبطت كبسولة سويوز في السهوب الكازاخستانية القاحلة، وانتهت على جانبها. تحركت أطقم الإنقاذ بسرعة لاستعادة رواد الفضاء.

خلال فترة وجوده في الفضاء، غاب روبيو عن معالم عائلية مهمة، بما في ذلك عدم حضوره لإنجازات أطفاله الأكاديمية. واعترف بأن قضاء فترة طويلة في الفضاء يمثل تحديًا نفسيًا.

ليس لدى وكالة ناسا حاليًا أي خطط لمزيد من المهام التي تستمر لمدة عام، لذلك قد يحتفظ روبيو بسجله في الوقت الحالي. كانت هذه المهمة بمثابة أول رحلة فضائية لكل من روبيو ونظرائه من رواد الفضاء الروس. وقد قطعوا مسافة إجمالية قدرها 253 مليون كيلومتر، وقاموا بالدوران حول الأرض حوالي 6,000 مرة منذ إطلاقهم من كازاخستان في سبتمبر الماضي.

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- مصدر المقال: أ.ب