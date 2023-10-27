تطور المخففات المثبتة على الشاحنات: من اختبار التصادم إلى تحسين السلامة

أصبحت المخففات المثبتة على الشاحنات (TMAs) مشهدًا مألوفًا على الطرق السريعة، مما يوفر طبقة حيوية من الحماية للعاملين في مناطق البناء. على الرغم من أن هذه الأجهزة شائعة اليوم، إلا أن أصولها يمكن إرجاعها إلى أوائل الثمانينيات عندما شرعت وزارة النقل في كاليفورنيا (Caltrans) في مشروع طموح لاختبار التصادم لتحسين تصميمات TMA.

تعتبر TMAs في الأصل مفهومًا جديدًا، وهي عبارة عن صناديق كبيرة متصلة بالإطارات الخلفية للشاحنات. والغرض منها هو امتصاص تأثير الاصطدام وتخفيف القوة التي تمارس على كل من السيارة والعمال داخل منطقة البناء. في عام 1982، أنتجت شركة Caltrans فيلمًا يوثق اختبارات التصادم الخاصة بها، والتي بلغت ذروتها في تطوير تصميمات TMA الفعالة.

تضمنت اختبارات التصادم التي أجرتها كالترانس 18 سيارة مختلفة من مختلف الماركات والموديلات، بالإضافة إلى شاحنة قلابة تم إساءة استخدامها. أظهرت الحوادث الأولية بدون المخفف العواقب المدمرة، خاصة بالنسبة للسيارات من السبعينيات. كما انضمت إلى التجارب دمية اختبار تصادم، سُميت بشكل إبداعي "Willie Makeit".

بدلاً من الاعتماد على وحدات TMA التجارية، قامت شركة Caltrans باختبار تصميماتها الخاصة بناءً على مادة تسمى Hexcell، وهي قرص عسل من الألومنيوم. ومن اللافت للنظر أن الألومنيوم الموجود في Hexcell يبلغ سمكه 7/10,000 جزء من البوصة فقط - أي ما يعادل سمك رقائق الألومنيوم القياسية للمطبخ. على الرغم من نحافتها، أظهرت المخففات المعتمدة على Hexcell أداءً استثنائيًا أثناء الاختبارات.

جربت كالترانس تصميمات مختلفة، واستقرت في النهاية على ترتيب كتل أكبر بشكل متزايد من Hexcell لإبطاء سرعة السيارة القادمة بلطف. لقد أخضعوا كل تصميم لاختبارات صارمة باستخدام نماذج السيارات الكبيرة والصغيرة. تم إجراء الاختبارات على مساحة من الأسفلت دون الحاجة إلى مختبر تصادم متقن، مما أظهر نهجًا عمليًا يمكنك القيام به بنفسك.

ومن خلال اختبارات التصادم هذه، أثبتت Caltrans فعالية TMAs في تعزيز سلامة العمال. وتم التحكم في سرعات الاصطدام بعناية، مع ضمان الاختبارات الناجحة لسرعات أقل من 27 ميلاً في الساعة (43 كم/ساعة) - أي ما يعادل القفز من مبنى مكون من ثلاثة طوابق. وقد ساهم هذا الالتزام بالسلامة والابتكار في تحقيق تقدم كبير في القدرة على النجاة من حوادث السيارات منذ الثمانينيات.

واليوم، تستمر TMAs في التطور، حيث تتضمن ميزات وتقنيات إضافية لتعزيز السلامة لكل من العمال وسائقي السيارات. بفضل تفاني منظمات مثل كالترانس، أصبحت مناطق البناء الآن مجهزة بشكل أفضل لحماية أولئك الذين على الطريق ومقاومة قوانين الفيزياء التي لا ترحم.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو المخفف المثبت على الشاحنة (TMA)؟

جهاز TMA هو جهاز متصل بالجزء الخلفي من الشاحنة في مناطق العمل على الطرق السريعة. والغرض منه هو امتصاص تأثير الاصطدام وحماية كل من السيارة والعمال داخل منطقة البناء.

2. كيف تعمل المخففات المثبتة على الشاحنات؟

تتكون TMAs عادةً من صناديق كبيرة متصلة بالإطار الخلفي للشاحنة. وهي مصممة لإبطاء وتخفيف تأثير اصطدام السيارة بها، مما يقلل من القوة التي تمارس على كلتا المركبتين المعنيتين.

3. ما هي المواد المستخدمة في المخففات المثبتة على الشاحنات؟

إحدى المواد الشائعة المستخدمة في TMAs هي Hexcell، وهو قرص عسل من الألومنيوم. هذه المادة رفيعة بشكل لا يصدق، ويبلغ سمكها حوالي 7/10,000 جزء من البوصة.

4. كيف يتم اختبار مخففات الصدمات المثبتة على الشاحنات؟

تتضمن اختبارات التصادم محاكاة الاصطدامات لتقييم تصميمات التحليل الحراري الميكانيكي (TMA) وتحسينها. يتم استخدام دمى اختبار التصادم ونماذج السيارات المختلفة ومعدات القياس الأخرى لتقييم أداء المخففات في ظل سيناريوهات مختلفة وسرعات التصادم.

5. كيف أدت المخففات المثبتة على الشاحنات إلى تحسين السلامة؟

لقد عززت المخففات المثبتة على الشاحنات السلامة بشكل كبير في مناطق البناء من خلال امتصاص تأثيرات الاصطدام وتقليل القوة التي تمارس على المركبات والعمال. وقد ساهم تطورها وتقدمها في التصميم في تحسين القدرة على البقاء في حوادث السيارات.