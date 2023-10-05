التحسينات اللازمة لاختبارات الارتجاج في يوم المباراة في AFL، كما يقول أطباء الأعصاب

اقترح كبار أطباء الأعصاب ولاعب سابق في دوري كرة القدم الأمريكية أن اختبارات يوم المباراة التي تم إجراؤها لتقييم إصابات الدماغ المحتملة يجب تحسينها لمنع التلاعب من قبل اللاعبين. ويرى الخبراء أن الأعراض المرئية للارتجاج يجب أن تُعطى وزنًا أكبر في تحديد ما إذا كان اللاعب يمكنه الاستمرار في اللعبة، حيث يمكن حفظ اختبارات الاستدعاء الحالية. يأتي ذلك في أعقاب حالة مدافع كولينجوود ناثان ميرفي، الذي استبعد نفسه من النهائي الكبير بسبب عدم وضوح الرؤية والارتجاجات السابقة. وذكر مورفي أنه كان يعرف عملية الاختبار "عن ظهر قلب"، مما سمح له باجتياز التقييم بسهولة أكبر.

ويأمل الخبراء، البروفيسور آلان بيرس من جامعة لا تروب وطبيبة الأعصاب روينا موبس من جامعة ماكواري، أن يؤدي قرار مورفي إلى تغييرات في تعليم الارتجاج. حاليًا، يستخدم أطباء النادي تقييمات الفيديو وقوائم الأعراض لتقييم الارتجاجات المحتملة. ومع ذلك، يرى بيرس أن البروتوكول لم يتقدم خلال العقود الثلاثة الماضية وهو مفتوح للتلاعب. يقترح موبس أن أي علامة على الارتجاج، مثل فقدان التنسيق أو الارتباك، يجب أن تؤدي تلقائيًا إلى استبعاد اللاعب من المباراة.

يؤكد كلا الخبيرين على الحاجة إلى تعليم أفضل بين المعلقين وتمديد فترة التعافي الإلزامية. يوصي Mobbs أيضًا بزيادة فترة التعافي من 12 يومًا على الأقل إلى أربعة أسابيع. يقترح بيرس أن يقوم AFL بجمع البيانات من قياسات المؤشرات الحيوية السريعة، مثل اختبارات الدم أو اللعاب، لمساعدة الأطباء في تقييماتهم. كما يدعو اللاعب السابق ماكس لينش إلى إجراء تحسينات، مقترحاً أن يحتوي نظام الاختبار الرقمي على أكثر من ثلاث قوائم لمنع الحفظ.

ورفض اتحاد كرة القدم الأمريكية التعليق على مدى ملاءمة الاختبارات الحالية، في حين أظهر تقرير الرؤى والتأثيرات الصادر عن اتحاد لاعبي كرة القدم الأمريكية زيادة في عدد اللاعبين الذين لم يبلغوا عن ارتجاجات. تم طرح قضية الارتجاج وسلامة اللاعبين في اجتماع AFL، حيث ناقش رؤساء الأندية أهمية التثقيف والتوعية بالمخاطر. يعرب لينش، الذي تقاعد بسبب تعرضه لارتجاجات متكررة، عن قلقه على مستقبله على المدى الطويل ويدعو إلى زيادة الأبحاث من أجل فهم أفضل لعواقب الارتجاجات.

مصادر:

العصر - "كبار أطباء الأعصاب يطالبون بإصلاح شامل للتعليم المتعلق بالارتجاج" (1 أكتوبر 2022)