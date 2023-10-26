رؤى نقدية حول تنفس ذبابة الفاكهة توفر طرقًا جديدة لفهم تمدد الأوعية الدموية الأبهري لدى البشر

حقق الباحثون في جامعة لايبزيغ تقدمًا كبيرًا في دراستهم لتنفس ذبابة الفاكهة، حيث كشفوا عن معلومات قيمة يمكن أن يكون لها آثار مهمة لفهم تمدد الأوعية الدموية الأبهري لدى البشر. بقيادة الدكتور ماتياس بير من معهد علم الأحياء، تعاون الفريق مع باحثين من معهد ماكس بلانك للعلوم متعددة التخصصات في غوتنغن لإجراء تحقيق شامل في الجهاز التنفسي لأجنة ذبابة الفاكهة. وتشير النتائج التي توصلوا إليها، والتي نشرت مؤخرا في المجلة العلمية eLife، إلى وجود علاقة مثيرة للاهتمام بين نظام القصبة الهوائية في ذباب الفاكهة وأنظمة الدورة الدموية البشرية.

وكشفت الدراسة عن وجود علاقة مهمة بين خلايا القصبة الهوائية لذباب الفاكهة والمصفوفة خارج الخلية من خلال وجود بروتينات محددة تعرف باسم دمبي وبيوبيو. ويعكس هذا الاكتشاف فكرة وجود آليات أساسية مماثلة في الدورة الدموية البشرية. تماما مثل شبكة الأنابيب المعقدة في الجهاز الرغامي لذباب الفاكهة، يعتمد نظام الدورة الدموية لدينا على شبكة معقدة من الأوعية الدموية لأداء وظائفها بشكل صحيح.

أثناء التطور الجنيني لذباب الفاكهة، تمتلئ أنابيب القصبة الهوائية بمصفوفة خارج الخلية، تفرزها الخلايا المحيطة، والتي توفر الدعم الهيكلي الحيوي. ومع ذلك، مع استمرار نمو الأعضاء، يمكن أن تحدث اختلالات بين المكونات الخلوية والمصفوفة خارج الخلية، مما يؤدي إلى تشوهات في أغشية الخلايا. ولمواجهة ذلك، يعمل البروتياز Notopleural مثل زوج من المقص، وتحديدًا يشق البروتينات والببتيدات، بما في ذلك Piopio، الذي يقطع في النهاية الاتصالات بين الخلايا والمصفوفة خارج الخلية.

يوضح الدكتور بير أن العيوب التي لوحظت في ذباب الفاكهة يمكن أن تظهر لدى البشر على شكل تمدد الأوعية الدموية الأبهري. وبما أن البروتينات المحددة في الدراسة موجودة أيضًا في البشر، فإن هذه النتائج توفر طريقًا مثيرًا للبحث المستقبلي في أصول تمدد الأوعية الدموية الأبهري والأمراض الأنبوبية الأخرى. إن فهم الآليات المعقدة التي ينطوي عليها الحفاظ على سلامة الأنظمة الأنبوبية يمكن أن يؤدي إلى تقدم في تشخيص مثل هذه الحالات والوقاية منها وعلاجها.

يؤكد هذا البحث الرائد على أهمية دراسة الكائنات الحية النموذجية مثل ذباب الفاكهة، لأنها تشترك في العمليات البيولوجية الأساسية مع البشر. ومن خلال دراسة الأعمال المعقدة لنظام القصبة الهوائية في ذباب الفاكهة، يكتسب العلماء رؤى لا تقدر بثمن يمكن أن تساهم في نهاية المطاف في تعزيز صحة الإنسان.

أسئلة وأجوبة

ما هو نظام القصبة الهوائية؟

يشير نظام القصبة الهوائية إلى شبكة من الأنابيب في الحشرات والمفصليات الأخرى التي تسهل نقل الهواء أو الغازات التنفسية.

ما هي تمدد الأوعية الدموية الأبهري؟

تتميز تمدد الأوعية الدموية الأبهري بانتفاخ أو تضخم غير طبيعي في الشريان الأورطي، وهو الوعاء الدموي الأساسي المسؤول عن حمل الدم المؤكسج من القلب إلى بقية الجسم. إذا تمزق تمدد الأوعية الدموية، فإنه يمكن أن يهدد الحياة.

لماذا يستخدم ذباب الفاكهة في الأبحاث؟

تم استخدام ذباب الفاكهة، وخاصة الكائن الحي النموذجي ذبابة الفاكهة، على نطاق واسع في البحث العلمي نظرًا لقصر عمرها، وسهولة زراعتها، وتشابهها الجيني مع البشر. تقدم دراستهم رؤى نقدية حول العمليات البيولوجية الأساسية، مما يساعد الباحثين في كشف الآليات التي لها آثار محتملة على صحة الإنسان والمرض.