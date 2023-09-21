العلماء أقرب إلى إحياء النمر التسماني المنقرض باستخدام تسلسل الحمض النووي الريبي

حقق العلماء تقدمًا كبيرًا في تقنيات تسلسل الجينوم مما جعلهم يقتربون خطوة أخرى من إحياء النمر التسماني المنقرض. تم العثور على هذا النوع، المعروف أيضًا باسم الثايلسين، في القارة الأسترالية ولكنه اختفى من الأرض بسبب الاستعمار الأوروبي. من خلال استخراج الحمض النووي الريبي (RNA) من البقايا المجففة، يستخدم الباحثون تحرير الجينات على الحيوانات الحية لأول مرة لإعادة إنشاء الأنواع المنقرضة.

كان النمر التسماني حيوانًا مفترسًا يشبه الكلب الذئب، وله خطوط مميزة على طول ظهره. وكان آخر وجود مسجل له في الأسر في حديقة حيوان عام 1936. ويهدف المشروع الجديد في المتحف السويدي للتاريخ الطبيعي إلى استخدام تسلسل الحمض النووي الريبي (RNA) لإعادة نمر تسمانيا إلى الحياة. في حين أن الحمض النووي يستخدم عادةً لتحرير الجينات، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الحمض النووي الريبي لهذا الغرض.

الحمض النووي، أو حمض الديوكسي ريبونوكلييك، هو هيكل حلزوني مزدوج يحتوي على معلومات وتعليمات وراثية لبناء وصيانة الكائن الحي. الحمض النووي الريبي (RNA) أو الحمض النووي الريبي (Ribonucleic Acid)، هو جزيء مفرد يعمل كرسول، ينفذ تعليمات من الحمض النووي ويساعد في تخليق البروتين.

تكمن أهمية هذا المشروع في كشف الألغاز المحيطة بالأنواع المنقرضة مثل النمر التسماني. يمكن أن يوفر تسلسل الحمض النووي الريبوزي (RNA) للعلماء فهمًا أكثر شمولاً لتركيبتهم الجينية ونشاطهم الجيني وعملياتهم البيولوجية. يمكن أن تساهم هذه المعرفة في فهمنا لتاريخها وتطورها والعوامل التي أدت إلى انقراضها.

بالإضافة إلى ذلك، تسلسل الحمض النووي الريبي له تطبيقات أوسع. باستخدام الحمض النووي الريبوزي (RNA) من الفيروسات القديمة، يمكن للعلماء فك رموز سبب الأوبئة الماضية والحصول على نظرة ثاقبة للآليات الكامنة وراء تفشي الفيروسات. هذا البحث لديه القدرة على تحسين فهمنا للأمراض الفيروسية والمساعدة في الوقاية من تفشي المرض في المستقبل وإدارته.

وفي الختام، فإن استخدام تسلسل الحمض النووي الريبي (RNA) في إحياء النمر التسماني يمثل إنجازًا كبيرًا في الأبحاث الجينية. لا يسمح هذا المشروع للعلماء بإعادة إنشاء الأنواع المنقرضة فحسب، بل يوفر أيضًا رؤى قيمة حول بيولوجيتها وتاريخها والعمليات التي شكلت وجودها.

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