الساعات النووية: خطوة نحو ضبط الوقت بدقة بالغة

أحرز فريق دولي من علماء الفيزياء تقدمًا في تطوير ساعة دقيقة للغاية تعتمد على التحول النووي. نجح الفريق، بقيادة يوري شفيدكو في مختبر أرجون الوطني في الولايات المتحدة، في تحقيق الإثارة الرنانة للتحول النووي في سكانديوم-45. هذا التحول لديه القدرة على إنشاء ساعة نووية بدقة أعلى بكثير من الساعات الذرية الحالية.

تعتمد الساعات على مذبذب ينتج ترددًا ثابتًا. بالنسبة للساعات الذرية، يتم استخدام تردد إشعاع الميكروويف المنبعث من ذرات السيزيوم. ومع ذلك، فإن التحولات النووية توفر إمكانية وجود ساعات أكثر دقة. النوى أكثر استقرارًا وضغطًا من الذرات، مما يجعل الساعات النووية أقل عرضة للضوضاء والتداخل.

أحد التحديات التي تواجه إنشاء ساعات نووية هو إنتاج إشعاع متماسك يرن مع التحول النووي. مع تقدم أشعة الليزر الحرة للإلكترون (XFELs)، يقول شفيدكو أن إثارة الفوتون المباشر لمذبذبات الساعة النووية أصبح ممكنًا الآن. ركز الفريق على انتقال 12.4 كيلو إلكترون فولت في سكانديوم-45، الذي يتمتع بنطاق ترددي ضيق للغاية. يمكن لجزء صغير فقط من الأشعة السينية أن يثير النوى بشكل رنيني، في حين أن الأشعة السينية خارج الرنين تخلق ضوضاء كاشفة كبيرة.

ولمعالجة هذه المشكلة، أجرى الفريق تجارب في منشأة XFEL الأوروبية في ألمانيا. أطلقوا نبضات من الأشعة السينية على هدف رقيق من سكانديوم-45 ثم أزالوا الهدف بسرعة لقياس إشارة الإثارة الرنانة. ومن خلال مسح تردد نبضات الضوء الساقطة، تمكنوا من اكتشاف التردد الدقيق الذي يحدث عنده الرنين.

وأظهرت النتائج أنه يمكن قياس طاقة التحول مع عدم اليقين بمقدار أمرين أصغر من القيمة الأفضل السابقة. إذا أمكن إجراء المزيد من التحسينات، فيمكن أن تكون الساعات النووية دقيقة خلال ثانية واحدة كل 1 مليار سنة. هذه التكنولوجيا لها آثار مثيرة على التحليل الطيفي فائق الدقة، وتكنولوجيا الساعة النووية، وعلم القياس المتطرف.

المصدر: الطبيعة (لم يتم توفير عنوان URL)