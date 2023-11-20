الذكاء الاصطناعي القابل للبرمجة يُنتج بروتينات جديدة ويُحدث ثورة في هندسة البروتين

تم تحقيق إنجاز رائد في تصميم البروتين بواسطة شركة Generate Biomedicines في ماساتشوستس. قامت الشركة بتطوير نظام ذكاء اصطناعي مبتكر يسمى Chroma، والذي يتمتع بقدرة رائعة على إنشاء هياكل بروتينية ممكنة والتنبؤ بدقة بوظائفها المحتملة.

تلعب البروتينات دورًا حيويًا في جميع الكائنات الحية، حيث تقوم بالوظائف الأساسية الضرورية للحياة. إنها بمثابة الأهداف الأساسية لغالبية الأدوية الصيدلانية، حيث تكون العديد من الأدوية عبارة عن بروتينات بحد ذاتها أو يتم إنتاجها باستخدام البروتينات. إن القدرة على إنشاء بروتينات جديدة ذات خصائص محددة يمكن أن يكون لها تأثير عميق على تطوير الأدوية. ومن خلال اكتساب المزيد من السيطرة على تصميم البروتين، يمكن أن تصبح الأدوية الموجودة أكثر أمانا، وقد يكون الآن من الممكن الوصول إلى الأمراض التي لم تكن قابلة للعلاج في السابق.

يتميز Chroma بقدرته على البرمجة، مما يسمح للمستخدمين بتحديد نطاق واسع من الخصائص، بدءًا من المسافات بين البقايا وحتى المواصفات الدلالية من خلال المصنفات. يتيح هذا التنوع للباحثين تصميم البروتينات وفقًا لخصائصها المرغوبة.

تم التحقق من صحة فعالية Chroma على نطاق واسع من خلال الاختبارات التجريبية. أظهرت هذه الاختبارات قدرة Chroma على إنشاء تصميمات بروتينية تعبر بشكل جيد، وتظهر طيًا مستقرًا، وتتوافق مع التصميم المقصود. حققت Chroma نسبة نجاح مذهلة بلغت حوالي 3% في توصيف وتنقية البروتينات بنجاح. وأظهرت كفاءتها في إنتاج البروتينات ذات الهياكل والخصائص المتنوعة، والتعامل مع الأشكال المعقدة، وتصميم البروتينات بكفاءة.

تقليديا، تم اعتبار العديد من الأمراض "غير قابلة للعلاج" بسبب التعقيد أو التحديات التي ينطوي عليها استهداف بروتينات معينة داخل الجسم. ومع ذلك، فإن قدرات Chroma القابلة للبرمجة تفتح إمكانيات جديدة. ومن خلال الهندسة العكسية للخصائص المرغوبة لأهداف البروتين المرتبطة بالأمراض، يمكن للباحثين إنشاء هياكل بروتينية ممكنة وتحديد التطابقات المستهدفة المحتملة لاكتشاف الأدوية.

مع قدرة Chroma على تحديد أولويات الوظيفة المقصودة للبروتين وتشكيل تكوينه الهيكلي وفقًا لذلك، يتحول تركيز هندسة البروتين من مجرد توليد هياكل مجدية إلى التركيز على تصميم الوظيفة أولاً.

في الختام، فإن قدرات Chroma الرائدة في هندسة البروتين لديها القدرة على إحداث ثورة في تطوير الأدوية وعلاج الأمراض. ومن خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي والبرمجة، يستطيع الباحثون الآن إنشاء بروتينات مخصصة ذات خصائص محددة، مما يوفر فرصًا جديدة للتقدم العلاجي.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الكروما؟

ج: Chroma هو نموذج توليدي قابل للبرمجة للبروتينات ومجمعات البروتين يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء هياكل بروتينية ممكنة والتنبؤ بوظائفها المحتملة.

س: ما أهمية هندسة البروتين؟

ج: تعد هندسة البروتين أمرًا بالغ الأهمية لتطوير الأدوية حيث تعمل البروتينات كأهداف أساسية للأدوية الصيدلانية. ومن خلال إنشاء بروتينات جديدة ذات خصائص محددة، يصبح من الممكن تطوير أدوية أكثر أمانًا وربما علاج أمراض لم يكن من الممكن علاجها سابقًا.

س: ما الذي يميز Chroma عن أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى؟

ج: إن قابلية برمجة Chroma تمكن المستخدمين من تحديد نطاق واسع من الخصائص، مما يسمح بتصميم بروتين مخصص وفقًا للخصائص المطلوبة.

س: ما مدى فعالية Chroma في إنتاج البروتينات؟

ج: أظهرت الكروما معدل نجاح يبلغ حوالي 3% في توصيف البروتينات وتنقيتها بنجاح. وأظهر الكفاءة في إنتاج البروتينات ذات الهياكل والخصائص المتنوعة.

س: كيف يمكن أن يساهم Chroma في اكتشاف الأدوية؟

ج: تتيح قدرات Chroma القابلة للبرمجة للباحثين إنشاء هياكل بروتينية مجدية وتحديد التطابقات المستهدفة المحتملة لتطوير الأدوية، مما قد يؤدي إلى معالجة الآلاف من الأمراض التي لا يمكن علاجها حاليًا.