التلوث الميكروبي الموجود في مصادر مياه الشرب في وادي كوتشيلا الشرقي

أجرى باحثون من جامعة لوما ليندا دراسة في وادي كوتشيلا الشرقي واكتشفوا التلوث الميكروبي في مصادر مياه الشرب الشائعة، بما في ذلك نوافير الصودا في مطاعم الوجبات السريعة. وكشفت الدراسة أن 41% من عينات المياه المأخوذة من نوافير الصودا هذه تحتوي على بكتيريا القولونيات الكلية، والتي تعمل كمؤشر على تلوث المياه. وحدد التحليل أيضًا المواد الوراثية من البكتيريا مثل السالمونيلا والزائفة الزنجارية والإشريكية القولونية.

يسلط هذا البحث، وهو الدراسة الأولى من نوعها في وادي كوتشيلا الشرقي، الضوء على الحاجة الملحة إلى لوائح وإجراءات صيانة أكثر صرامة لضمان مياه الشرب النظيفة في المناطق المحرومة. يوصي مؤلفو الدراسة بالتنظيف والغسل المنتظم لموزعات المياه لمنع تلوث المياه.

جمع الباحثون 72 عينة مياه من نوافير المشروبات الغازية للوجبات السريعة، وآلات بيع المياه، ومياه الصنبور من مصادر خارجية. لقد أجروا قياسات في الموقع وأحضروا العينات إلى المختبر لطرق الزراعة التقليدية والتحليل الجزيئي. أشارت النتائج إلى وجود الأغشية الحيوية، ومجتمعات منظمة من الكائنات الحية التي تشكل مشاكل خطيرة في مختلف البيئات. وفي بعض الحالات، تجاوزت كمية البكتيريا الموجودة في عينات نافورة الصودا الحد الأقصى المسموح به من المستويات التي حددتها وكالة حماية البيئة.

ويشير فريق البحث إلى أن الأغشية الحيوية تتشكل بمرور الوقت في أنظمة توزيع المياه، التي تتكون أساسًا من الأنابيب البلاستيكية، التي توفر المياه لنوافير الصودا للوجبات السريعة وآلات بيع المياه. كما لاحظوا أن أنظمة الترشيح سيئة الصيانة في نوافير الصودا لا تمنع تلوث المياه بشكل فعال.

يعد وادي كوتشيلا الشرقي منطقة عدالة بيئية، تسكنها في الغالب المجتمعات اللاتينية، بما في ذلك أسر المهاجرين والعمال الزراعيين الذين يواجهون تحديات في الوصول إلى مياه الشرب الآمنة. تؤكد الدراسة على أهمية تنفيذ المراقبة واللوائح التي تستهدف على وجه التحديد نوافير المشروبات الغازية وموزعات المياه للوجبات السريعة. يوصي المؤلفون بالتنظيف المنتظم وغسل الموزعات واستخدام الأنابيب المضادة للميكروبات للتحكم في نمو الأغشية الحيوية.

تتضمن الخطط المستقبلية للباحثين إجراء تقييم للمخاطر لتحديد ما إذا كانت مستويات الميكروبات التي تم تحديدها في عينات المياه تشكل خطراً على الصحة أو مرتبطة بأي ظروف صحية محددة.

المصدر

- "تحليل التلوث الميكروبي لمياه الشرب من الموزعات السائبة ومطاعم الوجبات السريعة في وادي كوتشيلا الشرقي، كاليفورنيا" بقلم توماس داما هيل، وستيفن ج. دنبار، وريان ج. سنكلير، نُشر في مجلة Water Supply.