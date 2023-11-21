استكشاف حدود جديدة: الحوسبة الكمومية تُحدث ثورة في الأبحاث الجينية

شرع العلماء في جامعة تكساس إيه آند إم في إجراء دراسة مبتكرة متعددة التخصصات توضح كيف يمكن للحوسبة الكمومية أن تُحدث ثورة في الأبحاث الجينية. ومن خلال استخدام تقنية الحوسبة الجديدة هذه، نجح الباحثون في رسم خرائط لشبكات تنظيم الجينات (GRNs) بطريقة لم يكن من الممكن تحقيقها في السابق باستخدام طرق الحوسبة التقليدية. ونشرت النتائج في مجلة npj Quantum Information.

توفر GRNs معلومات أساسية حول كيفية تفاعل الجينات مع بعضها البعض، مما يمكّن العلماء من فهم العلاقات المعقدة بين الجينات بشكل أفضل. هذه القدرة المكتشفة حديثًا على التنبؤ بدقة بالعلاقات الجينية لها آثار عميقة على الطب الحيواني والبشري. ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى اختراقات في فهم وتطوير علاجات لأمراض مثل السرطان.

توفر الحوسبة الكمومية ميزة فريدة مقارنة بطرق الحوسبة التقليدية. في حين أن أجهزة الكمبيوتر التقليدية تعالج البيانات بالبتات مع حالتين فقط (التشغيل والإيقاف)، تعمل أجهزة الكمبيوتر الكمومية باستخدام البتات الكمومية، أو الكيوبتات، التي يمكن أن تتواجد في وقت واحد في تراكب من حالات التشغيل والإيقاف. يتيح ذلك للعلماء محاكاة حالات الجينات المتعددة وتأثيرها على الجينات الأخرى، مما يوفر فهمًا أكثر شمولاً لكيفية تأثير الجينات على بعضها البعض داخل GRNs.

وأظهرت الدراسة أن الحوسبة الكمومية يمكنها التغلب على قيود تقنيات الحوسبة السابقة من خلال تمكين تحليل العلاقات الأكثر تعقيدًا بين الجينات. وبدلاً من مقارنة الجينات في أزواج فقط، يستطيع الباحثون الآن اكتشاف روابط لم تكن معروفة سابقًا بين الجينات التي فاتتها الطرق التقليدية.

ومع ذلك، فإن هذا البحث الرائد هو مجرد البداية. لا يزال مجال الحوسبة الكمومية في مراحله الأولى، ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتسخير إمكاناته بشكل كامل في مجال الطب الحيوي. يعد التعاون بين الخبراء في كل من الحوسبة الكمومية وعلم الأحياء أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز فهمنا لكيفية قيام الحوسبة الكمومية بإحداث ثورة في الأبحاث الجينية.

الخطوة التالية لفريق البحث هي مقارنة الخلايا السليمة بالخلايا المتضررة من الأمراض أو الطفرات، من أجل استكشاف كيفية تأثير هذه الطفرات على الحالات الجينية والتعبيرات. ومن خلال الاستمرار في دراسة وتحسين هذه الشبكات التنظيمية للجينات، يمكن للعلماء اكتساب رؤى أعمق حول العمليات الخلوية وربما إطلاق العنان لتدخلات علاجية جديدة.

مع تقدم مجال الحوسبة الكمومية، وأصبح التعاون متعدد التخصصات أكثر شيوعًا، فإن مستقبل الأبحاث الجينية يحمل وعودًا هائلة. إن القدرة على التنبؤ بدقة بالعلاقات الجينية باستخدام الحوسبة الكمومية تقربنا خطوة واحدة من كشف الألغاز المعقدة للشفرة الجينية وتحسين صحة الإنسان.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هي الحوسبة الكمومية؟

الحوسبة الكمومية هي نوع جديد من الحوسبة يستخدم مبادئ ميكانيكا الكم لإجراء العمليات الحسابية. على عكس أجهزة الكمبيوتر التقليدية التي تستخدم البتات لتمثيل المعلومات على هيئة 0 و1، تستخدم أجهزة الكمبيوتر الكمومية البتات الكمومية، أو الكيوبتات، والتي يمكن أن توجد في تراكب من الحالتين 0 و1 في وقت واحد. وهذا يسمح لأجهزة الكمبيوتر الكمومية بمعالجة وتحليل كميات كبيرة من البيانات بشكل أكثر كفاءة وحل المشكلات المعقدة التي تكون بعيدة عن متناول أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية.

2. كيف تُحدث الحوسبة الكمومية ثورة في الأبحاث الجينية؟

توفر الحوسبة الكمومية للباحثين أداة قوية لرسم خريطة وتحليل شبكات تنظيم الجينات (GRNs) بشكل أكثر دقة. من خلال الاستفادة من قدرة الكيوبتات على التواجد في حالات متعددة في وقت واحد، يمكن للعلماء محاكاة حالات الجينات المختلفة وتأثيرها على الجينات الأخرى داخل GRNs. وهذا يوفر فهمًا أكثر شمولاً للعلاقات المعقدة بين الجينات، مما يؤدي إلى رؤى جديدة حول الآليات الوراثية والعلاجات المحتملة للأمراض.

3. ما هي شبكات تنظيم الجينات (GRNs)؟

الشبكات التنظيمية الجينية (GRNs) هي أنظمة معقدة من الجينات التي تتفاعل مع بعضها البعض للتحكم في العمليات الخلوية المختلفة. توفر هذه الشبكات معلومات قيمة حول كيفية تنشيط الجينات أو تعطيل بعضها البعض، مما يؤثر على الوظائف البيولوجية المختلفة. يعد فهم GRNs أمرًا بالغ الأهمية لفك رموز العلاقات المعقدة بين الجينات وتطوير التدخلات المستهدفة للأمراض.

4. ما هي الآثار المحتملة للحوسبة الكمومية في البحوث الجينية؟

تتمتع الحوسبة الكمومية بالقدرة على إحداث ثورة في الأبحاث الجينية من خلال تمكين العلماء من التنبؤ بدقة بالعلاقات الجينية وكشف الروابط غير المعروفة سابقًا بين الجينات. يمكن أن تؤدي هذه المعرفة إلى اختراقات في فهم الأمراض، وتحديد أهداف علاجية جديدة، وتطوير استراتيجيات العلاج الشخصية. يمكن للحوسبة الكمومية أن تمهد الطريق للطب الدقيق وتؤثر بشكل كبير على مستقبل الرعاية الصحية.

المصدر: جامعة تكساس إيه آند إم (https://phys.org/news/2023-11-quantum-gene-relationships.html)