استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمرارة الأدوية: دور الألسنة الإلكترونية

طور باحثون من جامعة كوليدج لندن (UCL) طريقة تستخدم "اللسان الكهربائي" ونموذج الذكاء الاصطناعي (AI) للتنبؤ بمرارة الأدوية. يعد التأكد من أن طعم الأدوية مقبولًا أمرًا ضروريًا لامتثال المريض، خاصة بالنسبة للأطفال والأفراد الذين يتناولون أدوية طويلة الأمد. لقد تم تحديد التذوق باعتباره العائق الأساسي أمام الأطفال الذين يتناولون الدواء، كما أنه يشكل مصدر قلق للبالغين، وخاصة أولئك الذين يتناولون أدوية لحالات مثل فيروس نقص المناعة البشرية.

ويحدد جهاز اللسان الإلكتروني، المكون من أجهزة استشعار تستجيب للذوق، درجات المرارة للأدوية، مما يوفر تقديرًا للنفور المتوقع من الجرعة السريرية المخططة. ومن خلال قياس مقدار جزيئات المرارة التي تلتصق بجهاز استشعار بلاستيكي، يقارنها اللسان الإلكتروني بعينة واضحة، مما يحدد مستوى المرارة النظري للدواء. تسمح هذه الطريقة باختبار الأدوية بسرعة وفعالية أكبر مقارنة بإجراء التجارب على البشر.

ولتسريع تطوير الأدوية بشكل أكبر، تعاون فريق البحث مع خبراء التعلم الآلي وأنشأوا نموذجًا للذكاء الاصطناعي. وباستخدام بيانات من اللسان الإلكتروني، يقوم نموذج الذكاء الاصطناعي بتقسيم الدواء إلى واصفات جزيئية تحدد المذاق وتتنبأ بمستويات المرارة. ويخطط الباحثون لأن يكون النموذج أداة مفتوحة الوصول، مما يسمح لتطوير الأدوية في جميع أنحاء العالم بالاستفادة من البيانات المتعلقة بمدى استساغة الأدوية.

وأكدت الدكتورة هند عبد الحكيم من كلية إدارة الأعمال العالمية للصحة بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أن التذوق في الأدوية يمثل مشكلة خاصة للأطفال، الذين لديهم حاسة تذوق عالية. بالنسبة للأمراض التي تتطلب علاجًا طويل الأمد، مثل فيروس نقص المناعة البشرية، يمثل الطعم الكريه للأدوية المضادة للفيروسات القهقرية تحديًا كبيرًا لالتزام المريض. وبغض النظر عن فعالية الدواء، إذا رفض المريض تناوله، فلن يجدي نفعاً.

تعتبر هذه الطريقة ذات أهمية خاصة في حالة المضادات الحيوية، حيث يعد الالتزام بالعلاج أمرًا بالغ الأهمية لمنع ظهور مقاومة مضادات الميكروبات. إن عدم تناول دورة المضادات الحيوية الموصوفة يمكن أن يساهم في مقاومة مضادات الميكروبات، مما يشكل مشكلة أكبر للمجتمع.

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