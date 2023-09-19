اكتشاف جديد يكشف عن أدلة للعثور على الماس الوردي

حددت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة كيرتن في أستراليا، عنصرا ثالثا ضروريا لتكوين الألماس الوردي على سطح الأرض. وركزت الدراسة على الصخور الغنية بالألماس من براكين أرجيل في غرب أستراليا، باستخدام أشعة الليزر لتحليل تركيبها. تشير النتائج إلى أنه بالإضافة إلى الكربون والقوى الناتجة عن اصطدام الصفائح التكتونية، فإن وجود الماس الوردي يتطلب قارات تمددت أثناء الانفصال القاري منذ مئات الملايين من السنين.

قد يكون لاكتشاف هذا العنصر المفقود آثارًا كبيرة على البحث العالمي عن رواسب جديدة من الألماس الوردي. وأوضح الباحث الرئيسي الدكتور هوغو أوليروك أنه عندما تتمدد الكتل الأرضية، تنشأ فجوات في القشرة الأرضية، مما يسمح للصهارة الحاملة للماس بالارتفاع إلى السطح. تشكلت منطقة أرجيل، حيث أجريت الدراسة، نتيجة لتفكك قارة عملاقة قديمة.

وأوضح الدكتور أولييروك كذلك أن اصطدام الكتل الأرضية يخلق منطقة متضررة أو "ندبة" لن تلتئم بالكامل أبدًا، ويمكن العثور على الماس الوردي داخل هذه المناطق المتندبة. وذكر أنه طالما أن الكربون العميق، والاصطدام القاري، والتمدد موجود، فقد يكون من الممكن اكتشاف مصادر جديدة للماس الوردي.

وعلى الرغم من هذا الاكتشاف المثير، فإن تحديد موقع رواسب جديدة من الألماس الوردي لن يكون خاليًا من التحديات. تاريخياً، تم العثور على معظم رواسب الماس في وسط القارات القديمة، حيث تظهر البراكين المضيفة على السطح. ومن ناحية أخرى، تقع منطقة أرجيل عند ملتقى قارتين قديمتين، والتي غالبًا ما تكون مغطاة بالرمال والتربة. وهذا يعني أن هناك احتمالًا لوجود براكين حاملة للماس الوردي غير مكتشفة، بما في ذلك داخل أستراليا.

ولا يلقي هذا البحث، الذي نُشر في مجلة Nature Communications، الضوء على العمليات الجيولوجية وراء تكوين الماس الوردي فحسب، بل يقدم أيضًا رؤى قيمة لصناعة الماس. يعتبر الألماس الوردي من الأحجار الكريمة النادرة والمرغوبة للغاية، حيث أنتج بركان أرجيل أكثر من 90% من الماس الوردي في العالم. إن فهم الشروط المطلوبة لتكوينها يمكن أن يوجه جهود الاستكشاف المستقبلية وربما يؤدي إلى اكتشاف مصادر جديدة لهذه الأحجار الكريمة.

مصادر:

- "العثور على أكبر مصدر للماس الوردي في العالم" - Nature Communications