حقبة جديدة من الجزيئات اللامركزية: تسريع وتباطؤ الانقلاب اللامركزي

تلعب عدم الانطباق دورًا رائعًا في عالم الكيمياء الجزيئية، حيث يمكن للجزيئات ذات الصيغ والهياكل الكيميائية المتطابقة أن تظهر خصائص مختلفة بشكل كبير. الجزيئات الكيرالية، والمعروفة أيضًا باسم المتصاوغات الضوئية، هي صور مرآة لبعضها البعض، تمامًا مثل أيدينا اليسرى واليمنى. في حين أن معظم الجزيئات اللامركزية تعتبر تقليديًا ثابتة إما يسارية أو يمينية، فقد كشفت الأبحاث الجديدة عن إمكانية قيام الجزيئات اللولبية القائمة على الحلزونات بتبديل استخدام يدها استجابةً للتغيرات البيئية.

قام فريق من الباحثين بقيادة شيغيهيسا أكين في جامعة كانازاوا مؤخرًا بنشر نتائجهم الرائدة في مجلة Science Advances. لقد أظهروا كيف يمكن للتغيرات البيئية أن تسرع أو تبطئ بشكل فعال عملية الانقلاب اللولبي في جزيئات القفص الكبيرة، مما يؤدي إلى تطوير نظام جديد قابل للبرمجة الزمنية وقابل للتحويل.

ركز الباحثون دراستهم على جزيء عضوي محدد يُعرف باسم "metallocryptand (R6)-LNi3"، والذي يتميز بذرات معدنية مرتبة في هيكل يشبه القفص. يمكن أن يوجد هذا الجزيء في شكلين: النوع P (اليد اليمنى) والنوع M (اليد اليسرى). في البداية، كان للشكل النقي من (R6)-LNi3 نسبة مفضلة قدرها 12:88 للنوع P إلى النوع M. ومع ذلك، من خلال إدخال أيونات الفلزات القلوية في النظام الجزيئي، لاحظ الباحثون تغيرًا كبيرًا في هذا التفضيل.

تسبب ارتباط أيونات الفلزات القلوية بالكريبت المعدني في حدوث تحول في النسبة المفضلة بين النوعين P وM. أثر المعدن القلوي المحدد المستخدم على سرعة ومدى هذا التحول. على سبيل المثال، أدى إدخال أيونات السيزيوم إلى انتقال بطيء من النوع M إلى النوع P، حيث وصل في النهاية إلى نسبة 75:25 خلال 21 ساعة. وعلى العكس من ذلك، سهلت أيونات البوتاسيوم التحول السريع، حيث تم تحقيق نسبة 68:32 في دقيقة واحدة فقط.

إن الاختلافات في ثوابت الارتباط بين أيونات المعدن وشكلي الجزيء، بالإضافة إلى ثابت الارتباط الافتراضي لعملية الانتقال، هي المسؤولة عن الاختلافات في المعدلات والنسب. وشدد الباحثون على أن هذه الدراسة تفتح إمكانيات جديدة لتطوير ساعات جزيئية قابلة للبرمجة حسب الطلب وأجهزة استشعار مراوانية ذات انتقائية قابلة للعكس.

أسئلة وأجوبة (FAQ):

س: ما هي الجزيئات اللولبية؟

ج: الجزيئات الكيرالية هي أنواع من الجزيئات التي توجد في شكلين من صور المرآة، والمعروفة باسم المتصاوغات الضوئية. لا يمكن وضعهما فوق بعضهما البعض، مثلما لا يمكن وضع أيدينا اليسرى واليمنى. غالبًا ما تنشأ اللامركزية من هياكل جزيئية محددة أو ترتيبات للذرات.

س: ما هو الانقلاب اللامركزي؟

ج: يشير الانقلاب اللامركزي إلى عملية تحول الجزيء اللامركزي من أحد المصاوغات المرآوية إلى المصاوغات المرآوية الخاصة به. في حالة الجزيئات الحلزونية اللولبية، يمكن أن يلتف الحلزون في اتجاه أو آخر، مما يؤدي إلى التحول في استخدام إحدى اليدين.

س: كيف قام الباحثون بتسريع وتبطيء عملية الانقلاب اللولبي؟

ج: لقد حقق الباحثون ذلك عن طريق إدخال أيونات الفلزات القلوية في النظام الذي يحتوي على الجزيئات اللولبية. تسبب ارتباط هذه الأيونات المعدنية بالجزيئات في حدوث تحول في النسبة المفضلة بين المتقابلين، مع تأثير أيونات معدنية مختلفة على سرعة ومدى التحول.

س: ما هي التطبيقات المحتملة لهذا البحث؟

ج: يفتح هذا البحث إمكانيات تطوير ساعات جزيئية يمكن برمجتها للتبديل بين الحالات اللولبية المختلفة عند الطلب. كما أن لها آثارًا على تطوير أجهزة الاستشعار اللولبية ذات الانتقائية المعكوسة، مما يسمح بالقدرة على التكيف في المواقف المختلفة.

س: ما أهمية الجزيئات اللولبية في الكيمياء؟

ج: تتمتع الجزيئات الكيرالية بخصائص فريدة وتفاعلية، مما يجعلها ضرورية في مجالات مختلفة مثل المستحضرات الصيدلانية وعلوم المواد وعلم الأحياء. يمكن أن يؤدي فهم العمليات اللولبية والتحكم فيها إلى تطوير أدوية ومحفزات ومواد محسنة.