بحث جديد يسخر نينجا الطبيعة لحماية فاكهة الكيوي والنحل

يستكشف علماء كيوي حلاً رائدًا لمكافحة مسببات الأمراض الخطيرة في القطاع الزراعي من خلال استخدام نينجا الطبيعة - الضوابط الحيوية للعاثية. مصطلح "نينجا الطبيعة" صاغته الدكتورة هيذر هندريكسون، وهي محاضرة أولى في جامعة كانتربري، لوصف الفيروسات التي تهاجم البكتيريا الضارة على وجه التحديد دون الإضرار بالبكتيريا المفيدة. على عكس المضادات الحيوية التي غالبًا ما يكون لها نطاق واسع من النشاط، فإن العاثيات لها نطاق مضيف محدود، مما يجعلها شديدة الاستهداف وفعالة في مكافحة مسببات الأمراض.

في مسعى رائد، حصل فريق البحث متعدد التخصصات التابع للدكتور هندريكسون على 8.9 مليون دولار من صندوق جهود وزارة الأعمال والابتكار والتوظيف لعام 2023 لتطوير "كوكتيلات" العاثيات لمعالجة مسببات الأمراض الزراعية الرئيسية. تركز المبادرات في المقام الأول على مكافحة آفة فاكهة الكيوي (Psa) وفيروس فول الحضنة الأمريكي الذي يؤثر على نحل العسل.

تكمن ميزة استخدام العاثيات في قدرتها على إصابة مسببات الأمراض المستهدفة على وجه التحديد مع الحفاظ على الكائنات الحية الدقيقة الأخرى الضرورية لصحة الكائن الحي. على سبيل المثال، إذا تم إعطاء العاثيات لنحل العسل، فإنها ستهاجم بشكل مباشر العامل الممرض المحدد دون التأثير على بكتيريا الأمعاء المفيدة للنحل. تقلل آلية الاستهداف الدقيقة هذه من خطر الإضرار بالصحة العامة للكائن الحي الذي تتم حمايته.

إن تسخير المكافحة الحيوية للعاثية له آثار كبيرة على القطاع الزراعي في نيوزيلندا. ومن خلال تطوير حلول العاثيات المصممة خصيصًا، يأمل الباحثون في تعزيز الإنتاجية والأمن في صناعة الأغذية مع تعزيز الوعي البيئي. علاوة على ذلك، يهدف المشروع إلى تعزيز الصناعة الحيوية التحويلية، وخلق فرص عمل عالية المهارات وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية.

يشمل التعاون البحثي مؤسسات مرموقة مثل جامعة أوتاجو، وأبحاث النبات والأغذية، ومعهد كاثرون، وBioSouth Ltd، ومؤسسة تربية النحل في نيوزيلندا. توفر وجهات نظر السكان الأصليين، بقيادة العلماء والباحثين الماوريين، رؤى قيمة حول آثار المشروع على تاياو (البيئة)، لا سيما في ضوء انتشار الأعمال التجارية التي يقودها الماوري في القطاع الأولي.

وتمتد الرؤية طويلة المدى لهذا المسعى إلى ما هو أبعد من القطاع الزراعي. يعتقد الدكتور هندريكسون أنه من خلال إنشاء البنية التحتية والخبرة اللازمة لاستخدام العاثيات بأمان في الزراعة، يمكن توسيع المنصة لمعالجة التهديدات الناشئة لإنتاج الغذاء وحتى استهداف مسببات الأمراض البشرية ذات الصلة طبيًا. يفتح هذا البحث إمكانيات مثيرة لمستقبل مكافحة الأمراض والأمن الحيوي في مختلف الصناعات.

وقد تلقى المشروع بالفعل الدعم من أصحاب المصلحة، بما في ذلك مربي النحل الذين قدموا عينات من التربة بسخاء. كعربون امتنان، أطلق الباحثون على العاثيات المكتشفة أسماء المساهمين، مع تسمية بعضها بأسماء شخصيات معروفة مثل السيدة جاسيندا أرديرن، والسير آشلي بلومفيلد، وحتى مربي النحل أنفسهم.

ومن خلال تسخير قوة النينجا في الطبيعة، أصبحت نيوزيلندا في وضع جيد يسمح لها بإحداث ثورة في مكافحة الأمراض في الزراعة، وحماية النظم البيئية الحيوية، وربما تمهيد الطريق لأساليب جديدة لمكافحة مسببات الأمراض البشرية.

أسئلة وأجوبة

ما هي الضوابط الحيوية للعاثية؟

إن عناصر التحكم الحيوية بالعاثية هي فيروسات تستهدف وتهاجم البكتيريا الضارة في الكائنات الحية على وجه التحديد، مما يوفر نهجًا مستهدفًا للغاية لمكافحة الأمراض.

كيف تختلف العاثيات عن المضادات الحيوية؟

على عكس المضادات الحيوية، التي يمكن أن تضر البكتيريا الضارة والمفيدة على حد سواء، فإن العاثيات لها نطاق مضيف محدود، مما يسمح لها باستهداف مسببات أمراض محددة دون التأثير على الكائنات الحية الدقيقة المفيدة.

ما هي مسببات الأمراض التي يستهدفها الباحثون؟

يركز البحث في المقام الأول على مكافحة آفة فاكهة الكيوي (Psa) وفيروس فول الحضنة الأمريكي (AFB)، الذي يشكل تهديدًا لنحل العسل.

ما هو التأثير المحتمل لهذا البحث؟

يتمتع البحث بالقدرة على تعزيز الإنتاجية والأمن في القطاع الزراعي مع تعزيز الصناعة الحيوية التحويلية، وخلق فرص عمل عالية المهارات، وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية الواعية بيئيًا. علاوة على ذلك، قد يكون لهذا البحث آثار على مكافحة التهديدات الناشئة في إنتاج الغذاء وحتى استهداف مسببات الأمراض البشرية.

من يشارك في التعاون البحثي؟

يشمل التعاون باحثين من جامعة كانتربري، وجامعة أوتاجو، وأبحاث النبات والأغذية، ومعهد كوثرون، وشركة BioSouth Ltd، وشركة Apiculture New Zealand. كما يقدم العلماء والباحثون الماوريون وجهات نظر قيمة بشأن السكان الأصليين.