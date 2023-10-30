جهاز استشعار جديد يقيس الجسيمات التي تم إطلاقها أثناء الهبوط خارج كوكب الأرض

قام باحثون من جامعة سنترال فلوريدا بتطوير جهاز استشعار مبتكر يعتمد على الليزر يسمى Ejecta STORM (تتبع الأوراق، والعتامة، ونضج الثرى)، وهو قادر على قياس حجم وسرعة الجسيمات المنبعثة أثناء هبوط المركبات الفضائية على الأسطح خارج كوكب الأرض مثل القمر. أو المريخ. تم اختبار هذه الأداة بالتعاون مع وكالة ناسا، باستخدام مركبة الهبوط Xodiac التي قدمتها شركة Astrobiotic، وهي شركة رحلات فضائية خاصة تشرف عليها وكالة ناسا لتشجيع البعثات التجارية إلى القمر.

تم تقييم مستشعر Ejecta STORM خلال أربع رحلات تجريبية تم فيها ربط مركبة الهبوط Xodiac. وستساهم البيانات التي تم جمعها من هذه الاختبارات، بالإضافة إلى البيانات التي تم جمعها خلال حملة سابقة في عام 2020، في تطوير نماذج تسمح للعلماء بفهم سلوك مقذوفات الثرى والتنبؤ به بشكل أفضل خلال المهام المستقبلية. ستمكن هذه المعرفة المهندسين من تنفيذ تدابير لتقليل أو تخفيف الأضرار التي تلحق بالأجهزة الفضائية بسبب الجسيمات المحمولة جوا.

أحد التحديات الكبيرة التي تشكلها هذه الجسيمات هو قدرتها على التدخل في عمليات المعدات أو المركبات أو الأفراد. يمكن للجزيئات الدقيقة والخشنة من الثرى، والمعروفة باسم المواد السائبة الموجودة على سطح الأجرام السماوية، أن تدخل بسهولة إلى الشقوق والشقوق، مما يشكل مخاطر على نجاح المهمة.

يعد الهبوط الناجح لمركبة الهبوط Chandrayaan 3 على سطح القمر في 23 أغسطس 2023 بمثابة مثال حديث لهذه الظاهرة. بدأت المحركات الرجعية الموجودة على مركبة الهبوط فيكرام في إطلاق طبقة فوق سطح القمر، مما أدى إلى ظهور "هالة مقذوفة" من مادة ذات ألوان زاهية تحيط بمركبة الهبوط. وهذا يتناقض مع سطح القمر المظلم. قام باحثون من منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) بتوصيف وتحليل هذه الهالة الفريدة.

من خلال اكتساب فهم أعمق لكيفية تأثير أعمدة عادم محرك الصاروخ على سلوك الجسيمات المحمولة جوا، يأمل العلماء في تعزيز قدرتهم على التنبؤ وإدارة التحديات المرتبطة بمقذوفات الثرى خلال البعثات الفضائية المستقبلية. إن تطوير أجهزة الاستشعار المعتمدة على الليزر، مثل Ejecta STORM، يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في هذا المسعى المستمر.

أسئلة وأجوبة

ما هو الثرى؟

يشير الثرى إلى طبقة من المواد السائبة والمجزأة التي تغطي الأساس الصلب للأجرام السماوية مثل القمر أو المريخ.

ما هي المحركات الرجعية؟

المحركات الرجعية هي محركات صاروخية تستخدم لإبطاء نزول المركبة الفضائية أثناء الهبوط على أسطح الكواكب. إنها تتصدى لسرعة المركبة الفضائية لتحقيق هبوط متحكم فيه.

ما هو epiregolith؟

يشير Epiregolith إلى طبقة من المواد السائبة، بما في ذلك الثرى، التي تقع أعلى الصخر الأساسي على سطح الأجرام السماوية.

ما هو المستشعر المعتمد على الليزر؟

يستخدم المستشعر المعتمد على الليزر تقنية الليزر لاكتشاف وقياس خصائص محددة، مثل حجم الجسيمات وسرعتها، في البيئة المحيطة.