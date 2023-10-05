يمكن أن تظهر الثقوب السوداء المزدوجة التي يسحبها التوسع الكوني ككيان واحد

اقترح فريق من علماء الفيزياء الفلكية والرياضيات من جامعة ساوثهامبتون، وجامعة كامبريدج، ومعهد علوم الكون بجامعة برشلونة، أن أزواجًا معينة من الثقوب السوداء، التي يفصلها التوسع الكوني، يمكن الخلط بينها وبين ثقب أسود واحد متساوٍ. كتلة. يتحدى هذا الاكتشاف النظريات السابقة التي تشير إلى عدم إمكانية وجود حلول ثنائية للثقوب السوداء. ومع ذلك، فهو لا ينتهك نظرية النسبية العامة لأينشتاين.

وكانت الأبحاث السابقة قد أشارت إلى أن هناك حل واحد فقط للنظرية النسبية لأينشتاين فيما يتعلق بالثقوب السوداء، مما أدى إلى الاعتقاد بأن جميع الثقوب السوداء يجب أن تكون متطابقة. ومع ذلك، فقد أظهرت الدراسات الحديثة أن الاستثناءات يمكن أن توجد دون أن تتعارض مع نظرية المعادلة الواحدة. تنشأ هذه الاستثناءات عندما تكون هناك طاقة خارجية يمكنها التأثير على النظام، أو عندما تكون الثقوب السوداء في حالة توازن، لا تتحرك ولا تدور.

في هذه الدراسة، حدد الباحثون سيناريو ينجذب فيه ثقبان أسودان لبعضهما البعض عن طريق الجاذبية، ولكن يتم صدهما أيضًا بالتساوي عن طريق التوسع الكوني. ونتيجة لذلك، سيبقون في حالة ركود مستمر. ومن خلال تطبيق نماذج رياضية معقدة على الثقوب السوداء ذات الدوران المعاكس، أكد الباحثون أن مثل هذا الترتيب يمكن أن يوجد دون انتهاك النسبية العامة. في هذه الحالة، سيظهر زوج الثقوب السوداء ككيان واحد بسبب خصائصهما التي لا يمكن تمييزها، على الرغم من أنهما كائنان منفصلان.

يساهم هذا البحث في فهمنا للثقوب السوداء وسلوكها في سياق التوسع الكوني. فهو يفتح إمكانيات جديدة لدراسة ديناميكيات وخصائص هذه الأجرام السماوية، مما يتحدى الافتراض القائل بأن جميع الثقوب السوداء متطابقة. ومن الممكن أن يؤدي إجراء المزيد من الأبحاث في هذا المجال إلى فهم أعمق لطبيعة الثقوب السوداء وتفاعلاتها داخل الكون.

المصدر: رسائل المراجعة الفيزيائية (2023). دوى: 10.1103/PhysRevLett.131.131401