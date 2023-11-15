تتيح تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد المبتكرة إنشاء روبوتات معقدة مصنوعة من بوليمرات صلبة ومرنة بشكل متفاوت

حقق باحثون من ETH Zurich وشركة أمريكية ناشئة تقدمًا رائدًا في تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، مما سمح لهم بتصنيع روبوتات معقدة باستخدام مزيج من المواد البلاستيكية بطيئة المعالجة. يمهد هذا التطور الأخير الطريق لإنشاء روبوتات متينة وقوية للغاية مصنوعة من مواد عالية الجودة.

حقق الفريق هذا الإنجاز باستخدام تقنية طباعة جديدة طورتها شركة MIT Spinoff Inkbit. وبمساعدة باحثي المعهد الفدرالي للتكنولوجيا في زيورخ، تم تحسين هذه التقنية للاستخدام مع البوليمرات بطيئة المعالجة، مما أدى إلى طباعة ناجحة ليد روبوتية تحتوي على عظام وأربطة وأوتار مصنوعة من بوليمرات مختلفة في عملية طباعة واحدة.

في السابق، تم استخدام مادة البولي أكريلات سريعة المعالجة في الطباعة ثلاثية الأبعاد، ولكن لم يكن من الممكن تحقيق الهياكل الدقيقة والمعقدة اللازمة لإنشاء اليد الآلية باستخدام هذه المادة. ومن خلال التحول إلى بوليمرات الثيولين بطيئة المعالجة، تمكن الباحثون من الاستفادة من خصائصها المرنة الاستثنائية. تعود هذه البوليمرات بسرعة إلى حالتها الأصلية بعد الانحناء، مما يجعلها مثالية لإنتاج الأربطة المرنة اللازمة لهذه اليد الآلية.

وبصرف النظر عن تعزيز مرونة الروبوت ومرونته، فإن استخدام المواد اللينة يوفر أيضًا مزايا كبيرة مقارنة بالروبوتات التقليدية المصنوعة من المعدن. من غير المرجح أن تسبب الروبوتات الناعمة إصابات عند التعاون مع البشر، وهي أكثر ملاءمة للتعامل مع الأشياء الهشة.

لاستيعاب البوليمرات بطيئة المعالجة، أدخل الباحثون ماسح ضوئي ليزر ثلاثي الأبعاد في عملية الطباعة. يضمن هذا الماسح الضوئي فحص كل طبقة مطبوعة بدقة للتأكد من عدم انتظام السطح. وبدلاً من محاولة إزالة أي تفاوت، تقوم التقنية بدمج المخالفات في عملية الطباعة. تقوم آلية التغذية الراجعة بحساب التعديلات الدقيقة على معلمات المواد والطباعة في الوقت الفعلي، مما يضمن دقة استثنائية.

لا يؤدي هذا التقدم في تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد إلى توسيع إمكانيات تصنيع الروبوتات فحسب، بل يفتح أيضًا آفاقًا جديدة لاستخدام البوليمرات في مختلف الصناعات. توفر القدرة على طباعة هياكل معقدة ومتعددة المواد دفعة واحدة تنوعًا مذهلاً في التصميم وتتمتع بإمكانات هائلة للتقدم المستقبلي في الأنظمة الروبوتية.

أسئلة وأجوبة

ما أهمية هذا البحث؟

يوضح هذا البحث قدرة تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على إنشاء روبوتات معقدة باستخدام مزيج من البوليمرات الصلبة والمرنة في عملية طباعة واحدة. وهذا يفتح إمكانيات جديدة لتطوير روبوتات متينة وقوية للغاية ذات هياكل معقدة.

ما أهمية استخدام البوليمرات بطيئة المعالجة؟

تتمتع البوليمرات بطيئة المعالجة، مثل بوليمرات الثيولين، بخصائص مرنة ممتازة وتعود بسرعة إلى حالتها الأصلية بعد الانحناء. وهذا يجعلها مثالية لإنشاء أربطة مرنة في الروبوتات، مما يوفر المرونة ويقلل من خطر الإصابة عند العمل مع البشر أو التعامل مع الأشياء الحساسة.

ما هي مزايا الروبوتات الناعمة مقارنة بالروبوتات التقليدية المصنوعة من المعدن؟

توفر الروبوتات الناعمة سلامة محسنة عند التعاون مع البشر، حيث تقلل موادها الناعمة من خطر الإصابة. كما أنها أكثر ملاءمة للتعامل مع البضائع الهشة. بالإضافة إلى ذلك، تسمح مرونة الروبوتات الناعمة بحركات أكثر تعقيدًا وتعقيدًا.

كيف تعمل إضافة ماسح ليزر ثلاثي الأبعاد على تحسين عملية الطباعة؟

يقوم الماسح الضوئي بالليزر ثلاثي الأبعاد بفحص كل طبقة مطبوعة للتأكد من عدم وجود مخالفات في السطح. بدلاً من محاولة تسوية هذه المخالفات، تقوم تقنية الطباعة بدمجها في الطبقات اللاحقة، للتعويض عن عدم التساوي. وهذا يضمن تعديلات دقيقة في ترسيب المواد ومعلمات الطباعة، مما ينتج عنه هياكل مطبوعة دقيقة للغاية.