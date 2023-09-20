اكتشف العلماء "حلقة أليس" في عالم الكم، مما يقدم لمحة عن الكون المرآة

توصل العلماء الذين يدرسون عالم الكم إلى اكتشاف رائد يمكن أن يكشف أسرار هذا البعد بعيد المنال. وقد لاحظ الفريق، بقيادة البروفيسور ميكو موتونن من جامعة آلتو والبروفيسور ديفيد هول من كلية أمهيرست، ظاهرة غير عادية تعرف باسم "حلقة أليس". أُطلق عليها اسم الكون المرآة للويس كارول في مغامرات أليس في بلاد العجائب، ومن المحتمل أن تكون هذه الهياكل العابرة بمثابة بوابات إلى عالم مرآة آخر.

في فيزياء الكم، يُقترح أن تكون أحاديات القطب هي نظيرات ثنائيات القطب. في حين أن ثنائيات القطب لها شحنات موجبة وسالبة في نهايات متعارضة، فإن أحاديات القطب تمتلك إما شحنة موجبة أو سالبة. الفرضية هي أنه عندما يتحلل أحادي القطب المغناطيسي، فإنه يخلق بنية قصيرة تشبه الحلقة، أقرب إلى الكون المرآة الذي وصفه كارول.

لعقود من الزمن، ظلت حلقات أليس بعيدة المنال، لكن فريق البحث يدعي أنه لاحظ هذه الهياكل في الطبيعة لأول مرة. تلاعب الباحثون بغاز من ذرات الروبيديوم في حالة غير مغناطيسية بالقرب من درجة حرارة الصفر المطلق، مما أدى إلى إنشاء أحادي القطب عن طريق توجيه نقطة الصفر للمجال المغناطيسي ثلاثي الأبعاد إلى الغاز الكمومي. وكانت النتيجة خاتم أليس المشكل بشكل مثالي.

ومن الجدير بالذكر أن حلقات أليس هشة للغاية ولا تدوم إلا لبضعة أجزاء من الثانية. أدنى قوة خارجية تؤدي إلى تحللها. ومع ذلك، عند النظر إليه من مركز الحلقة، يبدو العالم معكوسًا، كما لو كانت الحلقة بوابة إلى عالم المادة المضادة. تؤكد هذه الملاحظة التوازي مع الكون المرآة لكارول.

يقدم هذا الاكتشاف الرائد، الذي نُشر في مجلة Nature Communications، نافذة محتملة لفهم فيزياء الكم بشكل أعمق. في حين أنه من غير المؤكد ما إذا كان هذا الاختراق سيؤدي إلى حضور حفلات الشاي مع صانعي القبعات المجانين، فإنه يفتح إمكانيات جديدة لاستكشاف الطبيعة المعقدة للعالم الكمي.

مصادر:

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