استكشاف أعماق سييرا دي أتابويركا

بحثت دراسة جيولوجية حديثة أجراها جوزيب إم باريس وفريقه في المركز الوطني للدراسات حول تطور الإنسان (CENIEH) في باطن سطح سييرا دي أتابويركا في إسبانيا. وتهدف الدراسة، التي نشرت في مجلة الجيولوجيا البحرية والبترولية، إلى فهم البنية العميقة للمنطقة وارتباطاتها الجيولوجية.

وكشف البحث أن المواد الموجودة تحت السطح هي الحجر الجيري الذي يمكن رؤيته على طول سييرا دي أتابويركا. هذه المواد هي مجرد "قمة جبل الجليد" لبنية تحت سطحية أكبر بكثير تمتد على مسافة 5 كيلومترات. وقد تشكل هذا الهيكل بسبب وجود مواد لينة، وتحديداً اللوتيت والمتبخرات الترياسية، مما سمح للطبقات بالحركة.

كما سلطت الدراسة الضوء على الترتيب الجيولوجي لسييرا دي أتابويركا. يُوصف تقليديًا بأنه خط محدب، وقد أظهر العمل الجيولوجي أن هذا الهيكل يمتد إلى ما هو أبعد من عمق 1,000 متر. في هذا العمق، ترتكز طبقات الدهر الوسيط على قبو من حقب الحياة القديمة، وهو صلب وبلوري. تشير النتائج إلى أن طي الطبقات أصبح ممكناً بفضل وجود مواد محددة تعمل كمواد تشحيم أو مستويات انفصال، مما يسمح للطبقات بالانزلاق فوق الطابق السفلي الصلب. في حالة حوض دويرو، يتكون مستوى الانفصال من مواد من العصر الترياسي، وهي ضعيفة ميكانيكيًا وتسهل حركة الطبقات التي تغطيها وطيها.

توفر نتائج هذه الدراسة رؤى قيمة حول البنية العميقة لسييرا دي أتابويركا وارتباطاتها الجيولوجية. يعد فهم الجيولوجيا تحت السطح لهذه المنطقة أمرًا ضروريًا لمزيد من البحث حول تاريخها الجيولوجي وآثاره المحتملة على التطور البشري.

المصدر: بيدرو كامارا وآخرون، ربط سلسلة الجبال الإيبيرية بحوض الباسك-كانتابريا: هيكل سييرا دي أتابويركا (إسبانيا)، الجيولوجيا البحرية والبترولية (2023). دوى: 10.1016/j.marpetgeo.2023.106417

المصدر: سينييه

تنويه:

يدرس الباحثون أعماق سييرا دي أتابويركا (2023، 19 سبتمبر) تم استرجاعها في 19 سبتمبر 2023 من phys.org/news/2023-09- Deeps-sierra-de-atapuerca.html

ملحوظة: تمت إعادة كتابة هذه المقالة بناءً على المقالة المصدر.