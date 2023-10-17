الآلية الداخلية للخلايا: كيف تستجيب للإجهاد الحراري

استخدم العلماء في جامعة شيكاغو تقنيات تصوير متقدمة للحصول على نظرة ثاقبة حول كيفية استجابة الخلايا للإجهاد الحراري. ركز فريق البحث، بقيادة آصف علي وديفيد بينكوس، على الاستجابة للصدمة الحرارية، وهي آلية تكيف بيولوجي موجودة في كل من الخميرة وحيدة الخلية والبشر. استخدم الفريق تقنية تصوير جديدة تسمى التصوير رباعي الأبعاد لصفائح الضوء الشبكية، والتي تنشئ صورًا كاملة الأبعاد للمكونات داخل الخلايا الحية.

وكشفت الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Cell Biology، أنه استجابة للصدمة الحرارية، تستخدم الخلايا آلية وقائية لبروتينات الريبوسوم الخاصة بها. هذه البروتينات، التي تعتبر ضرورية للنمو، تكون معرضة بشدة للتجمع عندما تتوقف عملية معالجة الخلايا الطبيعية. واكتشف الفريق أن الخلايا تحافظ على هذه البروتينات داخل مكثفات شبيهة بالسائل. بمجرد أن تهدأ الصدمة الحرارية، تساعد بروتينات المرافقة الجزيئية على تشتيت هذه المكثفات، مما يسهل دمج البروتينات اليتيمة في الريبوسومات الناضجة الوظيفية.

وأظهرت الدراسة أيضًا أن الخلايا غير القادرة على الحفاظ على الحالة السائلة للمكثفات قد أخرت عملية التعافي، حيث تتخلف عن الركب بعشرة أجيال بينما تكافح لإعادة إنتاج البروتينات المفقودة. يوفر هذا البحث رؤى قيمة حول الآليات الأساسية للتكيف الخلوي وقد يكون له آثار على فهم وعلاج الأمراض البشرية المرتبطة بالبروتينات الخاطئة أو المجمعة، مثل السرطان واضطرابات التنكس العصبي.

أتاحت تقنيات التصوير المبتكرة المستخدمة في هذه الدراسة للباحثين تصور بروتينات الريبوسوم اليتيمة في الخلايا في الوقت الفعلي، مما يوفر فهمًا جديدًا للعمليات الخلوية التي كانت غير مرئية في السابق. يمثل هذا البحث خطوة مهمة إلى الأمام في مجال بيولوجيا الخلية ويسلط الضوء على أهمية التكيف في البقاء الخلوي.

مصادر:

– مجلة Nature Cell Biology، 16 أكتوبر 2023