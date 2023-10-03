ملخص: أصبحت فعالية العلامات المائية للصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي موضع تساؤل من خلال الدراسات الحديثة التي أجراها الباحثون. تكشف النتائج أن تقنيات وضع العلامات المائية الحالية معرضة للهجمات، مما يجعلها غير موثوقة لتحديد المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي. ويُنظر إلى العلامة المائية، التي تهدف إلى تتبع أصول الصور والنصوص عبر الإنترنت، على أنها استراتيجية واعدة لمكافحة المعلومات المضللة والتزييف العميق. ومع ذلك، فقد أثبت الباحثون مدى سهولة إزالة العلامات المائية أو حتى إضافتها إلى الصور التي ينشئها الإنسان، مما يؤدي إلى نتائج إيجابية كاذبة. وقد تعهد كبار اللاعبين في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك OpenAI وAlphabet وMeta، بتطوير تقنية العلامات المائية لمعالجة مشكلة الوسائط التي تم التلاعب بها. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن العلامة المائية وحدها لا تكفي لكشف تزييف الذكاء الاصطناعي، ويشددون على ضرورة دمجها مع التقنيات الأخرى. في حين أن البعض ينظر إلى العلامة المائية على أنها أداة قيمة للحد من الضرر والقبض على محاولات المستوى الأدنى لتزييف الذكاء الاصطناعي، فإن البعض الآخر متشائم بشأن فعاليتها. على الرغم من العيوب في تقنيات العلامات المائية الحالية، يعتقد بعض الباحثين أن تحسين وإدارة توقعات العلامات المائية بشكل صحيح يمكن أن يساهم في الحل الشامل في مكافحة المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي.

التعاريف:

– العلامة المائية: عملية تضمين معلومات أو علامات رقمية في صور أو ملفات نصية للتحقق من صحتها وتتبع أصولها.

– الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي: الصور التي تم إنشاؤها باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، والتي يشار إليها غالبًا باسم التزييف العميق.

مصادر:

– جيمس مارشال / غيتي إميجز

– ورقة بحثية من إعداد سهيل فيزي والمؤلفين المشاركين (نسخة ما قبل الطباعة)

– ورقة بحثية لباحثين في جامعة كاليفورنيا وسانتا باربرا وكارنيجي ميلون

– هاني فريد، أستاذ بكلية الإعلام بجامعة كاليفورنيا في بيركلي

– بن كولمان، الرئيس التنفيذي لشركة Reality Defender الناشئة للكشف عن الذكاء الاصطناعي

– بارس جوهاسز، أحد مؤسسي شركة Undetectable، وهي شركة ناشئة تركز على التهرب من أجهزة كشف الذكاء الاصطناعي

– يوكسين ون، طالب دكتوراه في جامعة ميريلاند

– توم جولدستين، أستاذ علوم الكمبيوتر في جامعة ميريلاند

– مشاركة مدونة DeepMind على SynthID