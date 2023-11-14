اكتشافات جديدة تسلط الضوء على البقع الشمسية أورورا

توصل فريق من علماء الفلك إلى اكتشاف مثير للاهتمام حول الشفق الشمسي الموجود على الشمس. وُجد أن الانبعاثات الراديوية المرصودة فوق منطقة مظلمة على سطح الشمس لها صفات تشبه الشفق القطبي. تم اكتشاف هذه الانبعاثات على ارتفاع حوالي 24,855 ميلًا فوق البقع الشمسية، وتم وصفها بأنها "تشبه الشفق القطبي" استنادًا إلى أطيافها واستقطابها ومدتها.

على عكس الشفق القطبي للأرض، والذي يحدث عندما تتفاعل الجسيمات المشحونة من الشمس مع غلافنا الجوي، فإن انبعاثات الشفق الشمسي من البقع الشمسية تحدث بترددات أعلى بكثير. والمجال المغناطيسي للبقع الشمسية، وهو أقوى بنحو 2,500 مرة من المجال المغناطيسي للأرض، هو المسؤول عن هذا الاختلاف. في حين أن الشفق القطبي للأرض يحدث عادةً بترددات منخفضة، تتراوح من مئات الآلاف من الكيلو هرتز إلى ما يقرب من مليون كيلو هرتز، فإن انبعاثات الشفق القطبي للبقع الشمسية تحدث في نطاق تردد أعلى.

إن اكتشاف هذه التدفقات الراديوية المستقطبة طويلة الأمد المنبعثة من البقع الشمسية يتحدى فهمنا الحالي للعمليات المغناطيسية النجمية. في السابق، كان يُعتقد أن الانفجارات الراديوية الشمسية تستمر لدقائق أو ساعات فقط. لكن هذه الانبعاثات المرصودة حديثًا استمرت لأكثر من أسبوع، مما يشير إلى ظاهرة فريدة من نوعها.

لا يوفر هذا الاكتشاف نظرة ثاقبة للعمليات المغناطيسية للشمس فحسب، بل له أيضًا آثار على فهم النجوم الأخرى في الكون. من خلال دراسة شمسنا، يمكن للعلماء تفسير الانبعاثات القوية الصادرة عن النجوم القزمة من نوع M بشكل أفضل، وهي النوع الأكثر شيوعًا من النجوم في الكون.

إن المزيد من الأبحاث والملاحظات، سواء من التلسكوبات الأرضية أو المسابير الفضائية، ستساعد في كشف الديناميكيات التي تلعبها على سطح الشمس. توفر المركبات الفضائية مثل Solar Orbiter وParker Solar Probe التابعة لناسا بالفعل بيانات قيمة حول الانبعاثات الكتلية الإكليلية للشمس والعواصف التي تحدث على سطحها.

وبينما نواصل استكشاف شمسنا وفهمها، نكتسب تقديرًا أعمق للعمليات المعقدة التي تزود الحياة على الأرض بالطاقة وتشكل الكون من حولنا.

-

أسئلة وأجوبة

ما هي البقعة الشمسية؟

البقع الشمسية هي منطقة مظلمة على سطح الشمس تبدو أكثر برودة من الأجزاء الأكثر سطوعًا. وينجم ذلك عن مجالات مغناطيسية قوية، أقوى بحوالي 2,500 مرة من المجال المغناطيسي للأرض، والتي تمنع انتقال الحرارة في تلك المناطق.

كيف يختلف الشفق القطبي البقعي الشمسي عن الشفق الأرضي؟

يحدث الشفق القطبي البقعي الشمسي بترددات أعلى من الشفق القطبي على الأرض. وهي نتيجة لأن المجال المغناطيسي للبقع الشمسية أقوى بآلاف المرات من المجال المغناطيسي للأرض. عادة ما يحدث الشفق القطبي للأرض عند ترددات منخفضة.

ماذا يمكننا أن نتعلم من دراسة الشفق الشمسي؟

تساعدنا دراسة الشفق الشمسي على فهم العمليات المغناطيسية للشمس وتوفر نظرة ثاقبة للنجوم الأخرى في الكون. ومن خلال دراسة شمسنا، يمكننا تفسير الانبعاثات الصادرة عن النجوم القزمة من نوع M بشكل أفضل، وهي النوع الأكثر شيوعًا من النجوم.