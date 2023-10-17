الباحثون يكشفون سبب أكبر زلزال في المريخ

حدد باحثون من جامعة أكسفورد سبب أكبر زلزال تم تسجيله على الإطلاق على كوكب المريخ. خلافًا للاعتقادات الأولية، فإن الزلزال الذي بلغت قوته 4.7 درجة، والمسمى S1222a، لم يكن ناجمًا عن تأثير نيزك بل بسبب نشاط تكتوني كبير داخل قشرة المريخ. تم اكتشاف هذا الحدث، الذي استمر لمدة ست ساعات على الأقل، بواسطة مركبة الهبوط InSight التابعة لناسا في 4 مايو 2022.

وللتحقق من سبب الزلزال، تعاون الدكتور بنيامين فرناندو، الباحث الرئيسي، مع وكالات الفضاء المختلفة، بما في ذلك وكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الوطنية الصينية، ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية، ووكالة الفضاء الإماراتية. سمح هذا الجهد المشترك للفريق بتحليل البيانات من أقمار صناعية متعددة تدور حول المريخ، وتغطي مساحة سطحية واسعة تبلغ 144 مليون كيلومتر مربع.

وعلى الرغم من تشابه الزلزال مع الزلازل السابقة الناجمة عن تأثيرات النيازك، لم يعثر فريق البحث على أي دليل على وجود حفرة جديدة بعد أشهر من البحث. وقد قادهم هذا إلى استنتاج أن الزلزال نتج عن إطلاق الضغط داخل قشرة المريخ، وليس من تأثير خارجي.

وأوضح الدكتور فرناندو أن الضغط داخل قشرة المريخ هو نتيجة لمليارات السنين من التطور، بما في ذلك معدلات التبريد والانكماش التفاضلي لأجزاء مختلفة من الكوكب. في حين أن أسباب اختلاف مستويات التوتر لا تزال غير واضحة، فإن نتائج هذه الدراسة تساهم في إجراء مزيد من التحقيقات. قد يكون فهم أنماط التوتر هذه أمرًا حاسمًا في تحديد المواقع المناسبة للمستوطنات البشرية المستقبلية على المريخ.

وقد تم الترحيب بالجهد التعاوني لهذا المشروع الذي يتضمن بعثات فضائية متعددة باعتباره مخططًا لشراكات دولية ناجحة في استكشاف الفضاء السحيق. تسلط النتائج الضوء على الديناميكيات الجيولوجية الفريدة للمريخ وتمثل خطوة مهمة نحو كشف أسرار الكوكب الأحمر.

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- العنوان: الباحثون يكشفون عن السبب المحتمل لأكبر زلزال على الإطلاق في المريخ

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