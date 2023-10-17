حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

الباحثون يكشفون سبب أكبر زلزال في المريخ

Byروبرت أندرو

أكتوبر 17، 2023
الباحثون يكشفون سبب أكبر زلزال في المريخ

حدد باحثون من جامعة أكسفورد سبب أكبر زلزال تم تسجيله على الإطلاق على كوكب المريخ. خلافًا للاعتقادات الأولية، فإن الزلزال الذي بلغت قوته 4.7 درجة، والمسمى S1222a، لم يكن ناجمًا عن تأثير نيزك بل بسبب نشاط تكتوني كبير داخل قشرة المريخ. تم اكتشاف هذا الحدث، الذي استمر لمدة ست ساعات على الأقل، بواسطة مركبة الهبوط InSight التابعة لناسا في 4 مايو 2022.

وللتحقق من سبب الزلزال، تعاون الدكتور بنيامين فرناندو، الباحث الرئيسي، مع وكالات الفضاء المختلفة، بما في ذلك وكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الوطنية الصينية، ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية، ووكالة الفضاء الإماراتية. سمح هذا الجهد المشترك للفريق بتحليل البيانات من أقمار صناعية متعددة تدور حول المريخ، وتغطي مساحة سطحية واسعة تبلغ 144 مليون كيلومتر مربع.

وعلى الرغم من تشابه الزلزال مع الزلازل السابقة الناجمة عن تأثيرات النيازك، لم يعثر فريق البحث على أي دليل على وجود حفرة جديدة بعد أشهر من البحث. وقد قادهم هذا إلى استنتاج أن الزلزال نتج عن إطلاق الضغط داخل قشرة المريخ، وليس من تأثير خارجي.

وأوضح الدكتور فرناندو أن الضغط داخل قشرة المريخ هو نتيجة لمليارات السنين من التطور، بما في ذلك معدلات التبريد والانكماش التفاضلي لأجزاء مختلفة من الكوكب. في حين أن أسباب اختلاف مستويات التوتر لا تزال غير واضحة، فإن نتائج هذه الدراسة تساهم في إجراء مزيد من التحقيقات. قد يكون فهم أنماط التوتر هذه أمرًا حاسمًا في تحديد المواقع المناسبة للمستوطنات البشرية المستقبلية على المريخ.

وقد تم الترحيب بالجهد التعاوني لهذا المشروع الذي يتضمن بعثات فضائية متعددة باعتباره مخططًا لشراكات دولية ناجحة في استكشاف الفضاء السحيق. تسلط النتائج الضوء على الديناميكيات الجيولوجية الفريدة للمريخ وتمثل خطوة مهمة نحو كشف أسرار الكوكب الأحمر.

مصادر:
- العنوان: الباحثون يكشفون عن السبب المحتمل لأكبر زلزال على الإطلاق في المريخ
– المصدر: [اسم المصدر]

By روبرت أندرو

منشور له صلة

علوم

طلاء "الطلاء الحيوي" الجديد يولد الأكسجين ويلتقط الكربون

أكتوبر 19، 2023 روبرت أندرو
علوم

اكتشف العلماء مذنبًا ضخمًا "مقرنًا" يتجه نحو الأرض

أكتوبر 19، 2023 مامفو بريشيا
علوم

استكشاف بحيرة طينية قديمة: البحث عن دليل على الحياة على المريخ

أكتوبر 19، 2023 مامفو بريشيا

فاتك

علوم

طلاء "الطلاء الحيوي" الجديد يولد الأكسجين ويلتقط الكربون

أكتوبر 19، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

اكتشف العلماء مذنبًا ضخمًا "مقرنًا" يتجه نحو الأرض

أكتوبر 19، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

استكشاف بحيرة طينية قديمة: البحث عن دليل على الحياة على المريخ

أكتوبر 19، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

فهم ملفات تعريف الارتباط وسياسات الخصوصية

أكتوبر 19، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات