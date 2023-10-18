العثور على علاج فعال للتسمم بخردل الكبريت

ولطالما شكل الخردل الكبريتي، وهو أحد عوامل الحرب الكيميائية المستخدمة على نطاق واسع في الحروب منذ الحرب العالمية الأولى، تحديًا للباحثين في العثور على علاج فعال. ومع ذلك، فقد كشفت دراسة حديثة أجراها باحثان من جامعة ولاية داكوتا الجنوبية عن نهج علاجي محتمل لعلاج التسمم بخردل الكبريت.

وقد أظهرت الأبحاث السابقة حول خردل الكبريت أن الغاز له آثار فورية وطويلة الأجل على ضحاياه. وتشمل التأثيرات الفورية طعمًا مريرًا في الفم، ورائحة الثوم، والصداع، وفقدان الرؤية، والتقرحات، ونزيف الجلد. يمكن أن تظهر التأثيرات طويلة المدى لمدة تصل إلى 40 عامًا بعد التعرض وتشمل مضاعفات في الرئتين والعينين والجلد.

وتكمن صعوبة إيجاد العلاج في أن لخردل الكبريت آليات متعددة لمهاجمة الجسم، مما يجعله مختلفا عن الأسلحة الكيميائية الأخرى التي تستهدف إنزيما واحدا. ومع ذلك، حدد الباحثون جزيئًا يسمى الميثيمازول يُظهر مستوى من التفاعل مع خردل الكبريت دون التسبب في تلف الجلد.

من المحتمل أن يكون الميثيمازول بمثابة خيار علاجي فعال للتسمم بخردل الكبريت. يقوم الباحثون حاليًا بإعداد منحة لمواصلة أبحاثهم حول الكائنات الحية وإتاحة هذا العلاج على نطاق واسع في نهاية المطاف.

توفر نتائج هذه الدراسة الأمل لأولئك الذين تعرضوا لخردل الكبريت وتوفر إمكانية تقليل الآثار السامة الفورية والطويلة الأجل للغاز. مزيد من الدراسات جارية لتقييم فعالية الميثيمازول في الجسم الحي.

يمثل هذا الإنجاز في إيجاد علاج فعال للتسمم بخردل الكبريت تقدمًا كبيرًا في مجال أبحاث التعرض لعوامل الحرب الكيميائية.

مصادر:

- ألبرت أرمو وآخرون، ميثيمازول، عامل تحييد فعال لمشتق خردل الكبريت 2-كلورو إيثيل إيثيل كبريتيد، ACS Bio & Med Chem Au (2023). DOI: 10.1021/acsbiomedchemau.2c00087

- جامعة ولاية داكوتا الجنوبية