مقال جديد: استكشاف دور أنواع الميكوريزا في عزل الكربون في الغابات

في دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Climate Change، كشف باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم (CAS) عن العلاقة المعقدة بين أنواع الميكوريزا وعزل الكربون في النظم البيئية للغابات. قام الفريق بقيادة البروفيسور تشو جياو جون، بدراسة تأثير محركات التغير العالمي، مثل ترسب النيتروجين والاحترار، على المفاضلة بين الكتلة الحيوية النباتية وتراكم الكربون في التربة.

تعد الغابات بمثابة خزانات حيوية للكربون، حيث تخزن حوالي 80% من الكربون الأرضي. النوعان الأكثر شيوعًا من الفطريات الفطرية الموجودة في النظم البيئية للغابات هما الفطريات المفصلية (AM) والفطريات الفطرية الخارجية (ECM). يلعب الارتباط المحدد بين النباتات وأنواع الميكوريزا دورًا حاسمًا في دورة الكربون في الغابات، مما يؤثر على نمو النبات، واكتساب المغذيات، وتخزين الكربون في التربة.

ركزت الأبحاث السابقة التي أجراها فريق تشو على تراكم الكربون تحت الأرض في غابات AM وECM، وكشفت أن الغابات التي يهيمن عليها AM تحتوي على مخزون كربون أعلى بنسبة 25% تحت الأرض مقارنة بالغابات التي يهيمن عليها ECM. ومع ذلك، فإن آثار ارتباطات الميكوريزا على توزيع الكربون بين الأشجار في ظل التغير العالمي ظلت غير واضحة.

ولتسليط الضوء على هذه المسألة، جمع الباحثون بيانات واسعة النطاق عن الكتلة الحيوية للغابات، وكربون التربة، والعوامل البيئية في ظل وجود محركات التغيير العالمي. ولاحظوا أن الكتلة الحيوية النباتية زادت بنسبة 17.9% إلى 31.4% في ظل هذه الدوافع، في حين أظهر مخزون الكربون في التربة تباينًا اعتمادًا على عوامل التغير العالمية المحددة. والجدير بالذكر أن مخزونات الكربون في التربة زادت بنسبة 7.8% في ظل مستويات مرتفعة من ثاني أكسيد الكربون بسبب تعزيز الكتلة الحيوية الجذرية والنشاط الميكروبي. وعلى العكس من ذلك، لم يتغير مخزون الكربون في التربة بشكل ملحوظ في ظل ترسب النيتروجين والاحترار، وهو ما يعزى إلى تحمض التربة وتأثير التهيئة.

أدرج التحليل الإضافي تقسيم أنواع الأشجار إلى أشجار AM وECM. تم إجراء هذه الفروق بناءً على قدرات امتصاص العناصر الغذائية المختلفة لفطريات AM وECM. اكتشف الباحثون أن الكتلة الحيوية النباتية ومخزونات الكربون في التربة أظهرت زيادات أكبر في ظل ارتفاع ثاني أكسيد الكربون مقارنة بترسب النيتروجين والاحترار. بالإضافة إلى ذلك، وجد أن مخزونات الكربون في التربة تعتمد على ارتباطات الميكوريزا، وتتناقص في الغابات التي تهيمن عليها أنواع أشجار AM وتتزايد في الغابات التي تهيمن عليها أنواع أشجار ECM تحت ترسب النيتروجين والاحترار.

تسلط النتائج الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه جمعيات الميكوريزا في النظم البيئية للغابات، وتحديدا في تنظيم مخزون الكربون في التربة استجابة للتغير العالمي. علاوة على ذلك، فإنها تؤكد على أهمية النظر في أنواع الميكوريزا في نماذج الكربون العالمية للغابات، مما يوفر رؤى قيمة حول استراتيجيات تخصيص الكربون في التربة النباتية في مواجهة التحولات البيئية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هي الفطريات الميكوريزا؟

الفطريات الميكوريزا هي فطريات تكافلية تقيم علاقات متبادلة المنفعة مع جذور النباتات. إنها تعزز امتصاص العناصر الغذائية في النباتات وتساهم في صحة النظام البيئي بشكل عام.

2. ما هو الفرق بين الفطريات المفصلية (AM) والفطريات الظهارية (ECM)؟

تخترق فطريات AM جذور معظم أنواع النباتات، وتشكل شجيرات تسهل تبادل العناصر الغذائية. من ناحية أخرى، تشكل فطريات ECM غلافًا حول جذور النباتات، مما يعزز امتصاص العناصر الغذائية في بعض أنواع الأشجار.

3. كيف تؤثر ارتباطات الفطريات الجذرية على احتجاز الكربون في الغابات؟

يؤثر نوع الارتباط الفطري على نمو النبات واكتساب العناصر الغذائية وتخزين الكربون في التربة. يمكن أن تؤدي الارتباطات المختلفة للميكوريزا إلى استجابات متباينة لمحركات التغير العالمي، مما يؤثر على توزيع الكربون بين الأشجار في النظم البيئية للغابات.

4. ما أهمية مخزون الكربون في التربة؟

تلعب مخزونات الكربون في التربة دورًا حاسمًا في التخفيف من تغير المناخ عن طريق عزل ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. يعد فهم العوامل التي تؤثر على تخزين الكربون في التربة أمرًا حيويًا لتطوير استراتيجيات فعالة لإدارة الكربون.