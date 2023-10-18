اكتشف الباحثون وضع التعرف على المروج النسخي البكتيري الفريد

حقق باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم اكتشافًا مهمًا حول وضع التعرف على المروج النسخي في البكتيريا. قاد البروفيسور تشو بينغ من معهد الفيزياء الحيوية والبروفيسور فنغ ينغانغ من معهد تشينغداو للطاقة الحيوية وتكنولوجيا العمليات الحيوية الدراسة التي نُشرت في مجلة Nature Communications.

ركز الفريق على المطثية الحرارية Clostridium thermocellum، وهو نوع من المطثية اللاهوائية التي تعمل على تحليل الليجنوسليلوز بكفاءة من خلال مركب متعدد الإنزيمات يسمى السليلوزوم. هذا المجمع ذو قيمة لتطوير الطاقة الحيوية.

يتم بدء نسخ الحمض النووي البكتيري بواسطة إنزيمات بوليميريز الحمض النووي الريبي (RNAP)، والتي تتكون من عوامل سيجما (σ) التي تتعرف على مناطق مروج الحمض النووي. يحتوي C. thermocellum على عامل سيجما فريد يسمى σI (SigI)، والذي يختلف عن عوامل سيجما الأخرى في عائلة σ70.

لفهم كيف تتعرف عوامل SigI في C. thermocellum على المروجين، طور الباحثون مركبًا ثلاثيًا من SigI وRNAP والحمض النووي المعزز. وباستخدام تقنية cryo-EM، حددوا هياكل المجمعات المفتوحة المعززة لبوليميراز سيجما الحمض النووي الريبي (مجمعات RPo) التي تتكون من مجمعين C. thermocellum σI، SigI1 وSigI6.

وبمقارنة هذه الهياكل مع المجمعات النسخية الأخرى، وجد الباحثون أن SigI يُظهر آلية مميزة للتعرف على المحفز بين عوامل σ في عائلة σ70. يتعرف مجال C-terminal الخاص بـ SigI (SigIC) على عنصر -35 للمروج من خلال نموذجه الحلزوني المنعطف الحلزوني. يتفاعل SigIC أيضًا مع أخدود الحمض النووي الصغير للعنصر -35، مما يساهم في وضع التعرف الفريد الخاص به.

يتعرف مجال N-terminal الخاص بـ SigI (SigIN) على العنصر -10 للمروج ويشكل تفاعلات واسعة النطاق بين البروتين والحمض النووي. من المحتمل أن تؤثر هذه التفاعلات على نشاط المروج وتحدد قوة النسخ للمروجين المعتمدين على SigI للجينات السليلوزومية.

يلقي هذا الاكتشاف الضوء على كيفية قيام C. thermocellum بتنظيم التعبير الجيني للسلولاز، ويقدم نظرة ثاقبة لتنوع تنظيم النسخ الميكروبي. تحتوي النتائج على تطبيقات محتملة لتعديل واستخدام الخلايا الخلوية.

المصدر

– جي لي وآخرون، بنية مجمع النسخ المفتوح لعوامل σI المتميزة، Nature Communications (2023). دوى: 10.1038/s41467-023-41796-4