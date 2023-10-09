الباحثون يطورون استراتيجية للتحكم في توجيه الأغشية النانوية cMOF

طور باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة كيوتو استراتيجية جديدة للتحكم في اتجاه الأغشية النانوية ذات الأطر المعدنية العضوية الموصلة (cMOF). يهدف الباحثون إلى تنمية الأغشية النانوية في الاتجاهين "المواجه" و"الحافة" من خلال معالجة سلوك الروابط على الأسطح المختلفة. يتغلب هذا النهج على التحديات المرتبطة بالتحكم في اتجاه الأغشية الرقيقة.

اكتسبت الأطر العضوية المعدنية cMOFs الاهتمام لتطبيقاتها المحتملة في الأجهزة الكهربائية نظرًا لطبيعتها المسامية وموصليتها. ومع ذلك، فإن دمج cMOFs مع المواد والركائز الأخرى يشكل تحديات من حيث التحكم في الواجهة. ركز الباحثون على كيمياء الواجهة الخاصة بالأطر المعدنية العضوية الصلبة لمواجهة هذه التحديات.

استخدم الفريق تقنية تسمى تقنية لانجميور-بلودجيت للتحكم في اتجاه الروابط على الأسطح المحبة للماء. ومن خلال تعريض الروابط لضغط سطحي مرتفع، تمكنوا من إحداث تكوين "واقف" للروابط على الركائز، مما أدى إلى إنتاج الأغشية الرقيقة "المواجهة" و"الحافة" المرغوبة.

استخدم الباحثون تحليلات مختلفة للتأكد من بلورة واتجاه الأغشية النانوية، والتي تراوحت سماكتها من بضعة نانومترات إلى عشرات النانومترات. كما استخدموا التصوير GIWAXS والمراقبة الكهربائية لفحص ليونة الإطار والتوصيل الكهربائي للأغشية النانوية.

توفر نتائج الدراسة نظرة ثاقبة حول ليونة وموصلية الأغشية النانوية cMOF متباينة الخواص. وأثبت الباحثون أن الأغشية النانوية البلورية يمكن أن تظهر خصائص موصلة فريدة، مما يشير إلى تطبيقات محتملة في الأجهزة الكهربائية المتقدمة.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستكشاف الإمكانات الكاملة للأغشية النانوية cMOF التي يتم التحكم في اتجاهها وتطوير طرق جديدة لدمجها في الأجهزة الكهربائية.

المصدر: مينغ شوي ياو وآخرون، آليات النمو والتوصيل المعتمد على النعومة متباين الخواص للأغشية النانوية ذات الإطار المعدني العضوي التي يمكن التحكم في توجيهها، وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (2023). دوى: 10.1073/pnas.2305125120