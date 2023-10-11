يستخدم الباحثون مضان الكلوروفيل المستحث بالطاقة الشمسية (SIF) لقياس إجهاد الأوزون في فول الصويا

استخدم فريق من الباحثين من جامعة إلينوي أوربانا شامبين وخدمة البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية قياسات مضان الكلوروفيل المستحث بالطاقة الشمسية (SIF) لقياس تأثيرات الأوزون المرتفع (O3) على نباتات فول الصويا. الدراسة، التي نشرت في مجلة علم النبات التجريبي، هي أول من طبق SIF لقياس إجهاد الأوزون على فول الصويا في هذا المجال.

SIF هي طريقة غير جراحية تكتشف الضغوط الواقعة على النباتات عن طريق قياس التألق المنبعث من النباتات بسبب الطاقة غير المستخدمة من عملية التمثيل الضوئي. ووجد الباحثون أن زيادة مستويات O3 أدت إلى انخفاض في SIF، مما يشير إلى إجهاد النبات. أُجريت الدراسة في منشأة SoyFACE، التي توفر منصة اختبار لدراسة تأثيرات تلوث الأوزون في الميدان.

الأوزون هو ملوث هواء ضار ويشكل تكلفة كبيرة على المزارعين. باستخدام SIF، يمكن للباحثين تقييم تأثير الأوزون على نباتات فول الصويا بسرعة وأمان. استخدم الفريق نظامًا طيفيًا محمولًا تم وضعه فوق مظلة النبات لقياس SIF في كل من قطع التحكم ومخططات O3 المرتفعة.

بالإضافة إلى قياس SIF، قام الباحثون أيضًا بتحليل العمليات الأخرى المرتبطة بعملية التمثيل الضوئي، مثل نقل الإلكترون وتبادل الغازات الورقية. وأكدت النتائج أن الانخفاض في SIF هو علامة على التوتر. يمكن أن يوفر SIF، جنبًا إلى جنب مع قياسات حجم النبات، للمزارعين تقديرًا جيدًا لإنتاجية المحاصيل.

إحدى مزايا SIF هي قابلية التوسع. ويأمل الباحثون في استخدام SIF لتتبع عملية التمثيل الضوئي في مناطق حول العالم من قمر صناعي يدور حول الأرض. يمكن أن توفر هذه الطريقة رؤى قيمة حول ديناميكيات عملية التمثيل الضوئي على نطاق عالمي.

يعد فهم العلاقة الآلية بين SIF والتمثيل الضوئي أمرًا بالغ الأهمية لاستخدام هذه الطريقة لتقدير ومراقبة عملية التمثيل الضوئي على المستوى الإقليمي أو العالمي. وقد ساهمت التجارب التي أجريت في SoyFACE في بناء هذا الفهم.

بشكل عام، توفر قياسات SIF أداة قيمة لتقييم تأثير ملوثات الغلاف الجوي على المحاصيل. ومن خلال استخدام SIF، يمكن للباحثين الحصول على رؤى حول كيفية تأثير مستويات الأوزون المرتفعة على نباتات فول الصويا، مما يوفر المعلومات اللازمة للحفاظ على الإمدادات الغذائية في العالم في مواجهة تغير المناخ.

المصدر

جينغهونغ وو وآخرون، يلتقط مضان الكلوروفيل المستحث بالطاقة الشمسية تأثيرات الأوزون المرتفع على بنية المظلة وتسارع الشيخوخة في فول الصويا، مجلة علم النبات التجريبي (2023). دوى: 10.1093/jxb/erad356

جامعة إلينوي في أوربانا-شامبين