طفرة جديدة في الطباعة ثلاثية الأبعاد: إنشاء يد روبوتية باستخدام تقنية مبتكرة

حقق الباحثون في ETH Zurich وشركة ناشئة مقرها الولايات المتحدة مرتبطة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) إنجازًا رائدًا من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد الناجحة ليد روبوتية كاملة الوظائف تحتوي على العظام والأربطة والأوتار. ويمثل هذا التطور الملحوظ قفزة كبيرة إلى الأمام في تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، مما يحدث ثورة في مجال الأطراف الاصطناعية والروبوتات الناعمة.

قبل هذا الاكتشاف، كانت تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد التقليدية مقتصرة على المواد البلاستيكية سريعة المعالجة. ومع ذلك، فقد ابتكر الفريق في ETH Zurich والشركة الناشئة التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا طريقة لطباعة المواد البلاستيكية البطيئة المعالجة ثلاثية الأبعاد، مما يسمح بإنشاء يد آلية أكثر تطورًا وتعقيدًا تحاكي بشكل وثيق خصائص الزوائد البشرية الطبيعية.

ويكمن الابتكار الرئيسي في استخدام تقنية المسح بالليزر الجديدة التي تتيح الطباعة المتزامنة لبوليمرات متنوعة ذات ليونة وصلابة متفاوتة. ومن خلال استخدام هذه الطريقة، طور الباحثون "مواد بلاستيكية خاصة ذات خصائص مرنة" يمكن دمجها في مكونات اليد الآلية المختلفة أثناء عملية الطباعة.

ومن الجدير بالذكر أن التكامل السلس بين أجزاء اليد المختلفة يميز هذا الإنجاز عن المحاولات السابقة، مما يلغي الحاجة إلى التجميع بعد الطباعة. فهو يوفر العديد من المزايا، بما في ذلك المتانة المحسنة، والمرونة المحسنة، والقدرة على التعامل مع الأشياء الحساسة مع تقليل خطر التلف.

يؤكد البروفيسور روبرت كاتشمان من المعهد الفدرالي للتكنولوجيا في زيوريخ على مزايا الروبوتات الناعمة مقارنة بنظيراتها المعدنية التقليدية. إن طبيعتها المرنة تجعلها أكثر أمانًا للتعاون مع البشر وأكثر ملاءمة للتعامل مع العناصر الهشة. ونتيجة لذلك، فإن هذا الابتكار له تطبيقات بعيدة المدى تتجاوز الأطراف الاصطناعية، مما يمتد من إمكاناته إلى أي صناعة تتطلب هياكل روبوتية ناعمة، مثل تصنيع الأشياء التي تمتص الضوضاء والاهتزازات.

تتضمن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد الجديدة التي طورها الباحثون نهجًا لكل طبقة، إلى جانب ماسح ضوئي متكامل يراقب السطح باستمرار بحثًا عن أي مخالفات. وهذا يضمن إنتاجًا دقيقًا ويتيح استخدام البوليمرات بطيئة المعالجة. ومن خلال ضبط صلابة المادة خلال عملية الطباعة، يصبح من الممكن إنشاء كائنات فريدة مصممة خصيصًا لمختلف الصناعات.

وقد لعبت شركة Inkbit الناشئة التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، دورًا حاسمًا في تطوير هذه التكنولوجيا الرائدة. لن يقتصر الأمر على إتاحة هذه الطابعات المتقدمة للمصنعين قريبًا فحسب، بل يخططون أيضًا لتقديم كائنات مطبوعة ثلاثية الأبعاد معقدة باستخدام هذه التقنية للكيانات الأصغر.

أسئلة وأجوبة

1. ما أهمية هذا الإنجاز في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد؟

يسمح هذا الإنجاز بالطباعة ثلاثية الأبعاد لأيادي روبوتية تعمل بكامل طاقتها مع العظام والأربطة والأوتار، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد ومجال الروبوتات الناعمة.

2. كيف يختلف هذا الابتكار عن طرق الطباعة ثلاثية الأبعاد السابقة؟

يقدم هذا الابتكار تقنية جديدة للمسح الضوئي بالليزر تتيح الطباعة المتزامنة لبوليمرات مختلفة ذات ليونة وصلابة متفاوتة. إنه يلغي الحاجة إلى التجميع بعد الطباعة ويوفر متانة متزايدة وخصائص مرنة محسنة.

3. ما هي مزايا الروبوتات الناعمة مقارنة بالروبوتات المعدنية التقليدية؟

تتمتع الروبوتات الناعمة، مثل اليد الآلية المطورة حديثًا، بالعديد من المزايا مقارنة بالروبوتات المعدنية التقليدية. إنها تشكل خطرًا أقل للإصابة عند العمل مع البشر وهي أكثر ملاءمة للتعامل مع الأشياء الحساسة.

4. كيف تتم عملية الطباعة ثلاثية الأبعاد في هذا الابتكار؟

تتضمن عملية الطباعة ثلاثية الأبعاد اتباع نهج طبقة تلو الأخرى باستخدام ماسح ضوئي متكامل يراقب السطح بحثًا عن أي مخالفات. يتم استخدام البوليمرات بطيئة المعالجة، ويمكن تعديل صلابة المادة خلال عملية الطباعة لإنشاء كائنات فريدة.

5. ما هي الخطط المستقبلية لهذه التكنولوجيا؟

تعتزم شركة Inkbit، وهي شركة ناشئة تابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وتشارك في تطوير هذه التكنولوجيا، بيع الطابعات المتقدمة للشركات المصنعة. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يخططون لتقديم كائنات معقدة مطبوعة ثلاثية الأبعاد باستخدام هذه التقنية المبتكرة إلى كيانات أصغر.