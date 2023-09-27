تحديد الخصائص الداخلية وفترات الإنذار المبكر للانفلات الحراري للبطاريات

حقق فريق من الباحثين من جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية (USTC) وجامعة جينان تقدمًا كبيرًا في الكشف المبكر عن الانفلات الحراري في بطاريات الليثيوم أيون. يتناول هذا التطور، المنشور في مجلة Nature Communications، مخاوف السلامة المتكررة المرتبطة بأجهزة تخزين الطاقة هذه.

يحدث الانفلات الحراري، الذي غالبًا ما يكون مسؤولاً عن حرائق وانفجارات البطاريات، بسبب تفاعل متسلسل للتفاعلات الطاردة للحرارة داخل البطارية. ومن الأهمية بمكان التنبؤ بمخاطر السلامة هذه والتخفيف منها في الوقت المناسب. ولمعالجة هذه المشكلة، صمم الباحثون جهاز استشعار مدمج ومتعدد الوظائف من الألياف الضوئية يمكن زرعه داخل البطارية.

يتمتع مستشعر الألياف الضوئية هذا بالقدرة على تحمل درجات الحرارة العالية التي تصل إلى 1000 درجة مئوية والضغط العالي. وباستخدام هذا المستشعر المبتكر، نجح فريق البحث في تحديد نقطة التحول وآلية التفاعل المتسلسل المتضمن في الهروب الحراري لأول مرة. يسمح المستشعر بقياس درجة الحرارة والضغط الداخليين في الوقت الفعلي أثناء عملية الهروب الحراري، مما يوفر أداة أساسية لتقييم سلامة البطارية وإصدار تحذيرات مبكرة.

إن دمج تكنولوجيا استشعار الألياف الضوئية في البطاريات يحمل إمكانات كبيرة لتصنيع مركبات الطاقة الجديدة وفحص السلامة لمحطات توليد الطاقة لتخزين الطاقة. يمكن أن يساعد هذا التقدم في تعزيز تطوير واستخدام بطاريات الليثيوم أيون، مما يضمن قدرًا أكبر من السلامة والموثوقية في تشغيلها.

يمثل هذا البحث المتقدم خطوة مهمة إلى الأمام في مجال سلامة البطارية. من خلال التحليل الدقيق لعملية الانفلات الحراري بأكملها وتوفير الإنذارات المبكرة، يساهم مستشعر الألياف الضوئية الجديد هذا في التطوير المستقبلي والاستخدام الفعال لبطاريات الليثيوم أيون.

مصادر:

- اتصالات الطبيعة: "مراقبة عملية للهروب الحراري في خلايا أيون الليثيوم التجارية عبر تقنيات المختبرات المتقدمة على الألياف"

– جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية