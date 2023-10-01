التحقيق في التدفقات البركانية على كوكب الزهرة: التحضير للبعثات المستقبلية

مع مهمة EnVision التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، وكذلك المركبة الفضائية Veritas وDaVinci التابعة لناسا، جميعها جاهزة لاستكشاف كوكب الزهرة، يركز العلماء على فهم النشاط البركاني الأخير على الكوكب. يعد اكتشاف ومراقبة التدفقات البركانية على كوكب الزهرة هدفًا حاسمًا لهذه المهام القادمة. ولمعايرة الأجهزة الموجودة على متن الطائرة بدقة، قام فريق من الباحثين بتطوير نموذج للتدفقات البركانية على كوكب الزهرة.

وتهدف الدراسة، التي نُشرت في مجلة الأبحاث الجيوفيزيائية: الكواكب، إلى تقديم نظرة ثاقبة حول طبيعة تدفقات الحمم البركانية على كوكب الزهرة. تقدم هذه التدفقات لمحة عن باطن الكوكب وتسلط الضوء على مواقع الانفجارات البركانية الأخيرة التي أثرت على الغلاف الجوي للكوكب وسطحه. ومع ذلك، نظرًا للاختلافات الصارخة بين كوكب الزهرة والأرض، فإن فهم التدفقات البركانية على كوكب الزهرة يمثل تحدياته الخاصة.

كوكب الزهرة، وهو عالم أرضي في النظام الشمسي الداخلي، يمتلك غلاف جوي كثيف، ودرجات حرارة عالية، وطبقة من سحب حمض الكبريتيك. على عكس المناظر الطبيعية النابضة بالحياة على الأرض، يتميز كوكب الزهرة ببيئة مقفرة وغير مضيافة حيث تلعب البراكين دورًا مهمًا.

في حين أن العلماء لديهم فهم قوي للتدفقات البركانية على الأرض، فإن دراستها على كوكب الزهرة تتطلب نهجا مختلفا. على كوكب الزهرة، قد لا تنتشر هذه التدفقات بدرجة كافية لتتمكن المركبات المدارية من اكتشافها أو قد تبرد بسرعة. ولمراعاة هذه المتغيرات، طور الباحثون نموذجًا يأخذ في الاعتبار جاذبية كوكب الزهرة الفريدة ودرجة حرارته وظروفه الجوية.

وكشفت النتائج أن الحمم البركانية على كوكب الزهرة ستتدفق بنحو 75 في المائة أبعد مما تتدفق على الأرض. يشرح المؤلف الرئيسي للدراسة، إيان فلين، أهمية نموذجهم قائلاً: "إذا لم تتم معايرة الأدوات بشكل صحيح لرؤية تدفق الحمم البركانية، فلا يهم. وباستخدام هذا النموذج، يمكننا المساعدة في الإعداد للبعثات القادمة للعثور على أدلة على وجود البراكين على كوكب الزهرة.

يعد فهم سلوك التدفقات البركانية على كوكب الزهرة أمرًا ضروريًا للتحقيق بفعالية في الانفجارات الأخيرة وكشف الألغاز الجيولوجية للكوكب. ومن خلال فهم هذه العمليات البركانية الفريدة، يمكن للعلماء تحقيق أقصى قدر من نجاح البعثات المستقبلية إلى كوكب الزهرة.

مصادر:

– مجلة البحوث الجيوفيزيائية : الكواكب