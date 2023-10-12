فهم هجرة الخلايا: مفتاح لمكافحة السرطان وتعزيز التئام الجروح

يعد فهم كيفية تحرك الخلايا وانتشارها في جميع أنحاء الجسم أمرًا بالغ الأهمية لمكافحة أمراض مثل السرطان بشكل فعال وتعزيز التئام الجروح. ويحقق الباحثون في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا ومعهد وايزمان، إلى جانب شركاء دوليين، خطوات واسعة في كشف آليات هجرة الخلايا.

في دراسة تعاونية حديثة نشرت في مجلة Nature Communications، جمع البروفيسور أمريندر ناين من جامعة فرجينيا للتكنولوجيا والبروفيسور نير جوف من معهد وايزمان تجارب متطورة وأطر نظرية لدراسة "لف" الخلايا على الألياف. وُجد أن هذا السلوك، حيث تلتف الخلية حول محور ليفي للهجرة، يكون أكثر وضوحًا في الخلايا السرطانية الغازية.

للحصول على رؤية شاملة للسلوك الخلوي، قام الباحثون بتوسيع فريقهم وتحويل تركيزهم من دراسة داخل الخلية إلى تفاعلاتها مع البيئة المحيطة. لقد هدفوا إلى فهم كيفية تحرك الخلايا باستخدام نتوءاتها، والتي تعمل كهياكل تشبه الذراع.

ومن خلال تطوير شبكات الألياف واستراتيجيات التصوير، تمكن الفريق من التقاط أحداث اللف بشكل ثلاثي الأبعاد. وتعاونوا مع خبراء من المعاهد الوطنية للصحة (NIH) لاستخدام تقنيات الفحص المجهري المتقدمة وإنشاء خطوط خلايا محددة للدراسة. كما تم إجراء النمذجة الحسابية والعروض التوضيحية لللف في الجسم الحي.

كانت إحدى النتائج الرئيسية هي ملاحظة الخلايا السرطانية التي تتحرك على طول الألياف الفردية وتتنقل عبر بنيات ليفية مختلفة عن طريق الإمساك بالألياف مع نتوءاتها. ونادرا ما تمت دراسة هذا السلوك من قبل.

يوفر عمل فريق البحث رؤى قيمة حول المبادئ النشطة التي تحكم عملية التفاف الخلايا وحركتها. إن فهم كيفية انحناء الخلايا حول الهياكل الليفية في الجسم يمكن أن يمهد الطريق لاستراتيجيات جديدة لمكافحة السرطان وتعزيز التئام الجروح.

تعرض هذه الدراسة قوة التعاون متعدد التخصصات وأهمية دمج الأساليب التجريبية والنظرية في فهم العمليات البيولوجية المعقدة.

مصادر:

– اتصالات الطبيعة (2023). دوى: 10.1038/s41467-023-41273-ذ