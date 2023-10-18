يقوم الباحثون بقياس المجال المغناطيسي في وسط الكسوف للنجم العنكبوتي PSR J2051-0827

توصل باحثون من مرصد شينجيانغ الفلكي (XAO) التابع للأكاديمية الصينية للعلوم إلى اكتشاف مهم فيما يتعلق بالمجال المغناطيسي لنجم نابض عنكبوتي يسمى PSR J2051-0827. النجوم النابضة العنكبوتية هي نوع من النظام الثنائي للنجوم النابضة بالمللي ثانية والتي تتميز بوجود مرافقين منخفضي الكتلة في مدارات قصيرة المدى. في هذه الأنظمة، يمكن لرياح النجم النابض والانبعاث الكهرومغناطيسي المكثف أن يؤديا إلى تآكل النجم المرافق وربما تدميره.

للتحقيق في الخصائص المغناطيسية لـ PSR J2051-0827، استخدم الباحثون التلسكوب الراديوي الكروي ذي الفتحة الخمسمائة متر (FAST). وركزوا بشكل خاص على دراسة خصائص الاستقطاب للنجم النابض ووجود مجال مغناطيسي داخل وسط الكسوف الخاص به. ونشرت نتائج دراستهم في مجلة الفيزياء الفلكية في 14 سبتمبر.

أثناء الخروج من كسوف النجم النابض، لاحظ الباحثون انخفاضًا ثابتًا في قياس الدوران (RM). هذا التغير في RM تراوح من 60 إلى -28.7 راد م2، مما يدل على وجود مجال مغناطيسي كبير داخل وسط الكسوف. بناءً على هذا الاختلاف في RM، قُدرت شدة المجال المغناطيسي لخط البصر بـ 0.1 جيجا.

كما اكتشف الباحثون ظاهرة تعرف باسم انعكاس RM، والتي قد تعزى إلى التغيرات في قوة المجال المغناطيسي على طول خط البصر الناجمة عن الحركة المدارية الثنائية. يدعم انعكاس RM فكرة أن البيئة المباشرة للنجم النابض معقدة وممغنطة. بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسة إلى أن بيئات النجوم النابضة العنكبوتية تحمل بعض أوجه التشابه مع تلك المرتبطة بالانفجارات الراديوية السريعة (FRBs).

تساهم نتائج هذا البحث في فهمنا لديناميكيات وخصائص النجوم النابضة العنكبوتية وتقدم نظرة ثاقبة للآليات المسؤولة عن الكسوف الملحوظ في هذه الأنظمة. توفر الدراسة معلومات قيمة فيما يتعلق بظروف المجال المغناطيسي في المنطقة المجاورة مباشرة لـ PSR J2051-0827 وتفتح آفاقًا جديدة لمزيد من التحقيقات في مجال علم فلك النجوم النابضة.

تنويه:

SQ Wang et al، تغيير قياس الدوران أثناء كسوف الأرملة السوداء PSR J2051−0827، مجلة الفيزياء الفلكية (2023). دوى: 10.3847/1538-4357/acea81

المصدر: الأكاديمية الصينية للعلوم