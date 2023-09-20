اكتشف مهندسو جامعة ليهاي أن الرمال يمكن أن تتدفق صعودًا

توصل باحثون في الهندسة في جامعة ليهاي إلى اكتشاف مذهل، وهو أن الرمال يمكن أن تتدفق إلى أعلى التل. تكشف النتائج التي توصل إليها الفريق، والتي نُشرت في مجلة Nature Communications، أنه عندما يتم تطبيق عزم الدوران وقوة الجذب على كل حبة رمل، يمكن أن تتدفق الجزيئات صعودًا وأعلى الجدران وأعلى وأسفل السلالم. ولهذه الظاهرة غير العادية آثار كبيرة على مجموعة واسعة من التطبيقات، من الرعاية الصحية إلى نقل المواد والزراعة.

تم هذا الاكتشاف بواسطة جيمس جيلكريست، أستاذ روث إتش وسام مدريد للهندسة الكيميائية والجزيئية الحيوية في كلية روسين للهندسة في ليهاي، وفريقه. واستخدموا معادلات تصف تدفق المواد الحبيبية لإثبات أن الجسيمات كانت تتدفق صعودًا مثل المواد الحبيبية.

عثر الدكتور صامويل ويلسون-ويتفورد، المؤلف الرئيسي للورقة البحثية، على هذا الاكتشاف بالصدفة أثناء بحثه عن الكبسلة الدقيقة. ولاحظ أنه عندما قام بتدوير مغناطيس تحت قارورة من جزيئات البوليمر المغطاة بأكسيد الحديد تسمى الأسطوانات الدقيقة، بدأت حبيبات الرمل في التحرك صعودا.

وجد الباحثون أن تطبيق عزم الدوران على الأسطوانات الدقيقة باستخدام المغناطيس يتسبب في دوران كل جسيم، مما يؤدي إلى إنشاء ثنائيات مؤقتة تتشكل وتتفكك بسرعة. ولّد هذا التماسك زاوية سكون سلبية بسبب معامل الاحتكاك السلبي، مما سمح لجزيئات الرمل بالتدفق صعودًا.

أدت زيادة القوة المغناطيسية إلى زيادة تماسك جزيئات الرمل، مما يمنحها المزيد من الجر والقدرة على التحرك بشكل أسرع. إن الحركة الجماعية للجسيمات وقدرتها على الالتصاق ببعضها البعض مكنتها من القيام بأفعال غير بديهية، مثل التدفق على الجدران وتسلق السلالم. يستكشف الباحثون الآن استخدام الأسطوانات الدقيقة لتسلق العوائق، والتي يمكن أن يكون لها تطبيقات محتملة في مجال الروبوتات الدقيقة والرعاية الصحية.

يفتح هذا الاكتشاف الرائد آفاقًا جديدة للبحث والتطبيقات للمواد الحبيبية. ويخطط فريق جامعة ليهاي لمواصلة دراسة الأسطوانات الدقيقة واستكشاف استخدامها في مختلف المجالات. إنهم يقومون بالفعل بالتحقيق في تطبيقات الخلط والفصل وحركة الكائنات. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يستكشفون استخدام الأسطوانات الدقيقة في توصيل العناصر الغذائية من خلال المواد المسامية.

إن الآثار المترتبة على تدفق الرمال صعودًا هائلة، وهذا الاكتشاف لديه القدرة على إحداث ثورة في الصناعات والتقنيات. فريق البحث متحمس لمواصلة تجاربه ويتوقع نشر عدة أوراق بحثية حول هذا الموضوع في المستقبل القريب.

المصدر: Nature Communications (2023) DOI: 10.1038/s41467-023-41327-1