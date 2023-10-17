عقدت مدرسة دوير للاستدامة مؤخرًا ندوة إطلاق لبرنامج Mineral-X، وهو برنامج تابع رائد يركز على الابتكار التكنولوجي، وتمثيل المجتمع، والإشراف من أجل تحقيق سلسلة توريد معدنية مرنة للطاقة المتجددة النظيفة. اجتمع قادة شركات التعدين وشركات رأس المال الاستثماري والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين وممثلين من زامبيا في الندوة لمناقشة سبل تحسين صناعة التعدين المعدنية الهامة من المنظورين الاجتماعي والتقني.

تهدف شركة Mineral-X، بتمويل يقارب المليون دولار، إلى إعادة اختراع التنقيب عن المعادن بما يتجاوز العلم فقط من خلال دعم الإشراف البيئي وتمثيل المجتمع. ويتخذ البرنامج نهجا شاملا لتحسين صناعة التعدين أثناء التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري. ويشمل ذلك تطوير أساليب أكثر كفاءة وصديقة للبيئة للعثور على المعادن المهمة واستخراجها، فضلاً عن تعزيز المشاركة المجتمعية وتقديم المساعدة التعليمية.

تتضمن إحدى المبادرات الأساسية لشركة Mineral-X استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) لتحليل البيانات الجيولوجية وتحديد موقع الرواسب المعدنية عالية الجودة تحت السطح بدقة. ومع تزايد الطلب على المعادن المهمة مثل النحاس والنيكل والليثيوم والكوبالت في إنتاج السيارات الكهربائية، يعد هذا البحث أمرًا بالغ الأهمية لضمان سلسلة توريد مستدامة.

وقد حصل البرنامج على دعم من شركات التعدين الكبرى مثل KoBold Metals وRio Tinto، بالإضافة إلى Bidra، وهي شركة رأس مال استثماري تركز على الاستدامة. والأهم من ذلك، أن Mineral-X خالٍ تمامًا من أموال الوقود الأحفوري، كما أوضح ديفيد تشن يين، مدير البرنامج وعالم الأبحاث.

ومن خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات الجيولوجية، تهدف Mineral-X إلى تقليل تدمير الأراضي المرتبط بالتعدين. ويمكن استخراج الرواسب عالية الجودة دون الحاجة إلى إحداث اضطرابات واسعة النطاق في الأرض، بل ويمكن تطويرها تحت الأرض. ولا يحمي هذا النهج البيئة فحسب، بل يقلل أيضًا من التكاليف والوقت اللازم للاستكشاف والاستخراج.

علاوة على ذلك، تعمل شركة Mineral-X بنشاط مع مجتمعات التعدين في زامبيا. صوفيا مانتيلا سالاس، دكتوراه. يعمل الطالب المنخرط في التوعية الاجتماعية بشكل وثيق مع المجتمعات المحلية لضمان مشاركتهم النشطة وشراكتهم في عمليات التنقيب عن المعادن واستخراجها. ويتعاون البرنامج أيضًا مع الجامعات في زامبيا لتزويد مهندسي التعدين بالمهارات اللازمة للتنافس مع المهندسين الأجانب.

يمثل إطلاق Mineral-X والتزامها بتعزيز الاستدامة في صناعة التعدين تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق الطاقة المتجددة النظيفة. ومن خلال هذه المبادرة، تقود مدرسة دوير للاستدامة الطريق نحو سلسلة توريد معادن مرنة من أجل مستقبل أكثر اخضرارًا.

مصادر:

- صحيفة

- ماكينزي