فريق أسترالي كندي يحول نفايات المناجم إلى تربة صالحة للزراعة

اكتشف فريق علمي وهندسي أسترالي كندي طريقة لتحويل نفايات المناجم، المعروفة باسم مخلفات المناجم، إلى تربة صالحة للزراعة يمكن استخدامها للزراعة. المخلفات هي النفايات المعدنية المتبقية بعد استخراج المعادن المفيدة من المواد المستخرجة. وهي عادة ما تكون سامة وغير قابلة للاستخدام لأي أغراض أخرى بسبب وجود المعادن الثقيلة. ونتيجة لذلك، يتم تخزين المخلفات في المرافق لمنع التلوث.

سعيًا لتوفير مليارات الدولارات من رسوم التخزين والقضاء على مخاطر الكوارث المرتبطة بهذه المرافق، يهدف باحثون من جامعتي كوينزلاند وساسكاتشوان إلى تحويل المخلفات الميتة إلى تربة صحية من خلال إعادة إدخال الحياة الميكروبية. تفتقر المخلفات إلى الخصائص اللازمة لنمو النبات، إذ لا تستطيع الجذور والماء اختراقها، كما أن وجود الأملاح والمعادن يمكن أن يقتل النباتات وميكروبات التربة. قد تستغرق عمليات التجوية الطبيعية آلاف السنين لتحويل المخلفات إلى تربة.

لتسريع عملية التحول هذه، استخدم الفريق مصدر الضوء الكندي (CLS)، وهو سنكروترون عملاق يعمل عن طريق تسريع الجسيمات المشحونة. وباستخدام ضوء السنكروترون الخاص بـ CLS، تمكن العلماء من ملاحظة كيف يمكنهم إدخال واجهات عضوية معدنية وتجديد المخلفات. سمحت لهم أبحاثهم بإعادة إدخال ميكروبات التربة بنجاح إلى المخلفات بعد تعديلها باستخدام نشارة النباتات، مما أدى إلى تجميع المواد العضوية والمعادن المتبقية في جزيئات التربة. تخلق هذه العملية وسطًا يشبه التربة يدعم نمو النبات.

ويمكن استخدام هذه الطريقة، التي يمكن إكمالها في أقل من 12 شهرًا، ليس فقط لتحويل نفايات المناجم ولكن أيضًا لاستعادة التربة المتضررة بسبب الإفراط في الزراعة، والاستخدام المفرط للأسمدة، وتغير المناخ. ومع توقع زيادة الطلب على المعادن في العقود المقبلة، فإن إيجاد استخدامات مستدامة لنفايات المناجم أمر بالغ الأهمية. علاوة على ذلك، قد يساهم هذا الاكتشاف في معالجة المخاوف بشأن استنزاف التربة السطحية في جميع أنحاء العالم.

(المصدر: مصدر الضوء الكندي، جامعة كوينزلاند، جامعة ساسكاتشوان)