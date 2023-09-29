الباحثون يطورون طريقة جديدة للتمعدن باستخدام حمض التانيك المعدل لمقاوم الضوء

طور الباحثون في جامعة شاندونغ في الصين طريقة جديدة للتعدين باستخدام نمط مقاوم للضوء لحمض التانيك المعدل. تتضمن العملية تكوين نمط Ag الدقيق في الموقع من خلال النقل المباشر للنمط لمقاوم الضوء المعدل لحمض التانيك والطلاء اللاكهربائي في الموقع في محلول أيون Ag.

تقليديا، تم استخدام الأساليب خارج الموقع لزخرفة المعادن، ولكن كان لها تطبيقات صناعية محدودة بسبب عدم الاستقرار وسوء تشتت الجسيمات النانوية المعدنية. سعى الباحثون للتغلب على هذه القيود باستخدام الترسيب اللاكهربائي في الموقع بعد نقش الطباعة الحجرية، مما يسمح بتحكم أفضل في نمو وتجميع الجزيئات المعدنية في البوليمرات.

تم اختيار حمض التانيك، الغني بالمنتجات الطبيعية، باعتباره المكون الرئيسي لمقاوم الضوء نظرًا لبنيته ثلاثية الهيدروكسيل وقدرته على تسهيل تقليل الأيونات المعدنية في الموقع. تم تصميم أنماط مقاومة الضوء لحمض التانيك المعدلة باستخدام التضخيم الكيميائي وتقنيات التعرض المزدوج لضمان التحول الناجح لنمط المقاومة إلى النمط المعدني المطلوب. وأثبت الباحثون أن هذه العملية يمكن تطبيقها على مختلف الركائز والأجهزة المرنة.

لم يتم الإبلاغ سابقًا عن استخدام حمض التانيك المعدل في عملية الزخرفة المقاومة للضوء. نجح فريق البحث في تطوير نظام مقاومة باستخدام حماية حمض التانيك مع مجموعات BOC وmethacryloyl ونفذ عملية تعرض مزدوجة لتجديد مجموعات الهيدروكسيل الفينولية من أجل تقليل أيونات المعادن بكفاءة. سمح ذلك ببناء أنماط Ag في الموقع من خلال اختزال Ag+ إلى جسيمات Ag النانوية.

ويعتقد الباحثون أن طريقتهم يمكن أن يكون لها تطبيقات محتملة في تشكيل أغشية أو أنماط معدنية أخرى وتجميع الأجهزة. كانت الموصلية للفيلم Ag الناتج من خلال هذه العملية ممتازة، مع مقاومة مربعة تبلغ حوالي 1 Ω²−1.

توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول طريقة المعدنة الجديدة باستخدام الزخرفة المعدلة لمقاوم الضوء لحمض التانيك. ويجري المزيد من البحث لاستكشاف تطبيق هذه الاستراتيجية في الأفلام والأنماط المعدنية الأخرى.

المصدر: الكيمياء الصناعية والمواد (DOI: 10.1039/D3IM00066D)