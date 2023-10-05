قنافذ النمل: التواصل من خلال النطق

توصل باحثون من جامعة كيرتن في بيرث بأستراليا إلى اكتشاف مثير حول عادات التواصل لدى قنافذ النمل. لأول مرة، تم الحصول على تسجيلات لقنافذ النمل وهي تصدر أصواتًا مختلفة، مثل الهديل والشخير والأزيز. يلقي هذا الإنجاز الضوء على كيفية تصرف هذه المخلوقات الفريدة وتفاعلها مع بعضها البعض.

وأعربت الدكتورة كريستين كوبر، التي كانت تدرس قنافذ النمل في حديقة درياندرا الوطنية، عن سعادتها بهذه النتائج. في البداية، عندما سمعوا الأصوات لأول مرة، لم يتمكنوا من تسجيلها، لكن لديهم الآن أدلة صوتية تؤكد أن قنافذ النمل تمتلك قدرات صوتية. تمثل هذه المعرفة تطورًا حاسمًا في فهم هذه الحيوانات الرائعة.

أحد التفسيرات المحتملة للأصوات قد يكون سلوك التزاوج. تحدث الأصوات في المقام الأول خلال موسم التكاثر، مما دفع الباحثين إلى التكهن بأنها تهدف إلى جذب الشركاء المحتملين. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفك المعاني المحددة وراء هذه الألفاظ.

لالتقاط الأصوات، استخدم فريق البحث الميكروفونات المحمولة ووضع الكاميرات والميكروفونات بالقرب من مدخل كهف إيكيدنا الذي يتم زيارته بشكل متكرر. وسمحت لهم هذه الطريقة بجمع البيانات الصوتية والمرئية من الحيوانات في بيئتها الطبيعية.

وصفت هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) التسجيلات بأنها "هديل وشخير وأزيز". على الرغم من أن التفسير الدقيق قد يختلف، إلا أنه يمكن للمرء أن يتصور أن هذه الأصوات تشبه مزيجًا من هديل الحمامة وصهيل حصان مصغر. وبغض النظر عن كيفية وصفها، فإن هذه الأصوات تضيف إلى سحر قنافذ النمل الذي لا يمكن إنكاره.

يعد فهم كيفية تواصل قنافذ النمل خطوة مهمة نحو اكتساب نظرة ثاقبة لديناميكياتها الاجتماعية المعقدة. وبفضل هذه المعرفة المكتشفة حديثًا، يمكن للباحثين التعمق أكثر في سلوكيات وتفاعلات هذه الكائنات الأحادية الرائعة.

المصدر

– هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC)