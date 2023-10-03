حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

مخلوق بحري صغير تم تحديده على أنه كائن استعماري من قبل الباحثين

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 3، 2023
مخلوق بحري صغير تم تحديده على أنه كائن استعماري من قبل الباحثين

تعرف فريق دولي من علماء الحيوان والمتخصصين في الديدان الطفيلية على مخلوق بحري فريد من نوعه التقطه مصور تحت الماء ريو مينيميزو قبالة سواحل أوكيناوا في عام 2018. وأُطلق على المخلوق، الذي يتكون من نوعين من السركاريا (ديدان يرقات طفيلية)، لقب "البحارة". و"الركاب" من قبل الباحثين.

عند اكتشاف المخلوق، نشر مينيميزو صورًا على الإنترنت وتواصل مع المجتمع العلمي للمساعدة في التعرف عليه. حصل الباحثون على عينة وأجروا تحقيقا شاملا. ووجدوا أن البحارة والركاب كانوا متمسكين ببعضهم البعض بإحكام، وشكلوا نصف الكرة الأرضية المسطح. كان الركاب أصغر حجمًا ويشكلون الجزء الخارجي من نصف الكرة الأرضية، بينما تمسك البحارة بذيول الركاب ومدوا أجسادهم في الماء.

وكشفت دراسة أخرى أن البحارة استخدموا أجسادهم مثل الزوائد، لتقليد حركة الأهداب. لقد قاموا بتنسيق حركاتهم للسباحة بشكل جماعي، مما سمح لهم بالقيام بقفزات مفاجئة أو التحرك بثبات عبر الماء. ويعتقد الباحثون أن المخلوقين شكلا كائنًا استعماريًا يفيد كلا المجموعتين.

يسلط هذا الاكتشاف الضوء على التكيفات المعقدة والرائعة التي يمكن أن تنشأ في الطبيعة. كما يوضح أيضًا أهمية علم المواطن، حيث أدت صور مينيميزو وتعاونه مع فريق البحث إلى التعرف على هذا المخلوق غير المعروف سابقًا.

المصدر: علم الأحياء الحالي (2023). دوى: 10.1016/j.cub.2023.08.090

فريف:
السركاريا: يرقات طفيلية للديدان المثقوبة.

المصدر: علم الأحياء الحالي (2023). دوى: 10.1016/j.cub.2023.08.090

By غابرييل بوتا

منشور له صلة

علوم

المجرات الساطعة في الكون المبكر: شرح

أكتوبر 3، 2023 مامفو بريشيا
علوم

لقطات نادرة تلتقط شيطان الغبار الشاهق على سطح المريخ

أكتوبر 3، 2023 مامفو بريشيا
علوم

الوقود المشتعل كهربائيًا: بديل أكثر أمانًا

أكتوبر 3، 2023 روبرت أندرو

فاتك

علوم

المجرات الساطعة في الكون المبكر: شرح

أكتوبر 3، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

لقطات نادرة تلتقط شيطان الغبار الشاهق على سطح المريخ

أكتوبر 3، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

الوقود المشتعل كهربائيًا: بديل أكثر أمانًا

أكتوبر 3، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

العلماء يقدمون تفسيرًا للمجرات المبكرة الغامضة

أكتوبر 3، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات