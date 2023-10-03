مخلوق بحري صغير تم تحديده على أنه كائن استعماري من قبل الباحثين

تعرف فريق دولي من علماء الحيوان والمتخصصين في الديدان الطفيلية على مخلوق بحري فريد من نوعه التقطه مصور تحت الماء ريو مينيميزو قبالة سواحل أوكيناوا في عام 2018. وأُطلق على المخلوق، الذي يتكون من نوعين من السركاريا (ديدان يرقات طفيلية)، لقب "البحارة". و"الركاب" من قبل الباحثين.

عند اكتشاف المخلوق، نشر مينيميزو صورًا على الإنترنت وتواصل مع المجتمع العلمي للمساعدة في التعرف عليه. حصل الباحثون على عينة وأجروا تحقيقا شاملا. ووجدوا أن البحارة والركاب كانوا متمسكين ببعضهم البعض بإحكام، وشكلوا نصف الكرة الأرضية المسطح. كان الركاب أصغر حجمًا ويشكلون الجزء الخارجي من نصف الكرة الأرضية، بينما تمسك البحارة بذيول الركاب ومدوا أجسادهم في الماء.

وكشفت دراسة أخرى أن البحارة استخدموا أجسادهم مثل الزوائد، لتقليد حركة الأهداب. لقد قاموا بتنسيق حركاتهم للسباحة بشكل جماعي، مما سمح لهم بالقيام بقفزات مفاجئة أو التحرك بثبات عبر الماء. ويعتقد الباحثون أن المخلوقين شكلا كائنًا استعماريًا يفيد كلا المجموعتين.

يسلط هذا الاكتشاف الضوء على التكيفات المعقدة والرائعة التي يمكن أن تنشأ في الطبيعة. كما يوضح أيضًا أهمية علم المواطن، حيث أدت صور مينيميزو وتعاونه مع فريق البحث إلى التعرف على هذا المخلوق غير المعروف سابقًا.

المصدر: علم الأحياء الحالي (2023). دوى: 10.1016/j.cub.2023.08.090

فريف:

السركاريا: يرقات طفيلية للديدان المثقوبة.

المصدر: علم الأحياء الحالي (2023). دوى: 10.1016/j.cub.2023.08.090