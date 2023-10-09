حلقات الأشجار القديمة تكشف عن عاصفة شمسية هائلة منذ 14,300 عام

اكتشف العلماء أدلة على حدوث عاصفة شمسية ضخمة حدثت قبل 14,300 عام من خلال تحليل حلقات الأشجار القديمة الموجودة في جبال الألب الفرنسية. إن الارتفاع الكبير في مستويات الكربون المشع الناجم عن العاصفة الشمسية هو الأكبر الذي تم تحديده على الإطلاق، وسيكون كارثيًا على المجتمع التكنولوجي الحديث إذا حدث اليوم. يمكن لمثل هذه العاصفة أن تدمر أنظمة الاتصالات والأقمار الصناعية، وتتسبب في انقطاع التيار الكهربائي، وتكلف مليارات الجنيهات. ويؤكد الباحثون على ضرورة فهم هذه العواصف الشمسية والاستعداد لها لحماية البنية التحتية للاتصالات والطاقة العالمية.

تم إجراء الدراسة من قبل فريق دولي من العلماء من كوليج دو فرانس، CEREGE، IMBE، جامعة إيكس مرسيليا، وجامعة ليدز. وقاموا بتحليل جذوع الأشجار الأحفورية من نهر دروزت، ووجدوا ارتفاعًا غير مسبوق في مستويات الكربون المشع منذ 14,300 عام. وبمقارنة هذا الارتفاع مع قياسات البريليوم من عينات الجليد في جرينلاند، خلص الفريق إلى أنه ناجم عن عاصفة شمسية ضخمة قذفت جزيئات نشطة إلى الغلاف الجوي للأرض.

ومن الممكن أن تخلف العواصف الشمسية المماثلة اليوم تأثيرات مدمرة، بما في ذلك الأضرار التي تلحق بالمحولات في شبكات الكهرباء، وتصبح الأقمار الصناعية للملاحة والاتصالات غير صالحة للاستخدام، ومخاطر الإشعاع الشديدة على رواد الفضاء. ويحذر الباحثون من أهمية فهم المخاطر المستقبلية لمثل هذه الأحداث واتخاذ خطوات لبناء المرونة وحماية أنظمتنا من الأضرار المحتملة.

وفي حين حدد الباحثون تسع عواصف شمسية مماثلة على مدى 15,000 سنة الماضية، فإن هذه العاصفة التي يبلغ عمرها 14,300 سنة هي الأكبر التي تم اكتشافها على الإطلاق. لا تزال الأسباب الدقيقة لهذه العواصف الشمسية الشديدة وتكرارها غير معروفة، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الدراسة والفهم لسلوك الشمس.

مصادر:

– المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية أ: دراسة العلوم الفيزيائية والهندسية الرياضية

– ناسا، رسم توضيحي فني لأحداث الشمس التي تغير الظروف في الفضاء القريب من الأرض