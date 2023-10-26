تم الكشف عن الأصول الجزيئية لتطور دماغ الرئيسيات من خلال دراسة عضوي الدماغ

سلطت دراسة رائدة أجراها باحثون من جامعة ييل الضوء على الأحداث الجزيئية التي تساهم في تطور دماغ الرئيسيات. ومن خلال استخدام عضويات الدماغ، وهي نماذج صغيرة ثلاثية الأبعاد للدماغ النامي، تمكن الباحثون من تتبع التغيرات التي تحركها الخلايا الجذعية العصبية في أدمغة قرود المكاك والبشر.

وبمقارنة هذه النتائج مع الدراسات السابقة التي أجريت على أدمغة الفئران، كشف الباحثون عن الاختلافات التنموية الرئيسية التي تميز الرئيسيات عن الفئران. كان أحد أهم الاختلافات التي لوحظت هو زيادة تنشيط GALP (الببتيد الشبيه بالجالانين)، وهو الببتيد الذي ارتبط سابقًا باستقلاب الطاقة والشهية، في أدمغة المكاك والبشر.

تمثل هذه الدراسة، التي نُشرت في مجلة Science، معلمًا مهمًا في فهم تطور أدمغة الرئيسيات وأصول الوظائف المعرفية العليا. وشدد عالم الأبحاث المشارك نيكولا ميكالي، المؤلف الأول المشارك للدراسة، على أهمية فهم نمو دماغ الرئيسيات وارتباطه بالقدرات المعرفية.

كشف فحص عضويات الدماغ المشتقة من الخلايا الجذعية متعددة القدرات البشرية والقردة أن GALP لعب دورًا حاسمًا في بدء تكاثر الخلايا الجذعية العصبية في أدمغة الرئيسيات. في المقابل، لم يتم العثور على مثل هذا النشاط الناتج عن GALP في دماغ الفأر.

يشير هذا الاكتشاف إلى أن GALP قد يساهم في زيادة حجم وتعقيد دماغ الرئيسيات طوال التطور. وكشفت الدراسة أيضًا عن وجود جينات داخل الخلايا الجذعية العصبية التي ارتبطت بالاضطرابات العصبية والنفسية، بما في ذلك الفصام والاضطراب ثنائي القطب، في مرحلة مبكرة جدًا من نمو دماغ الجنين.

تشير هذه النتائج إلى أن أصول مثل هذه الأمراض تحدث في وقت مبكر جدًا من التطور عما كان يُعتقد سابقًا، مما يوسع فهمنا لمسبباتها. هذه الدراسة، التي نُشرت كجزء من سلسلة من 21 ورقة بحثية لشبكة مبادرة BRAIN Cell Network التي تجمع مكتبة شاملة لأنواع خلايا الدماغ، تسلط الضوء أيضًا على أهمية كشف أسرار الدماغ البشري.

أسئلة وأجوبة

ما هي عضويات الدماغ؟ إن عضيات الدماغ عبارة عن نسخ طبق الأصل صغيرة ثلاثية الأبعاد للدماغ النامي يستخدمها الباحثون لدراسة نمو الدماغ ووظيفته. ما هو GALP؟ GALP (الببتيد الشبيه بالجالانين) هو ببتيد معروف بتورطه في استقلاب الطاقة والشهية. ما هي الاختلافات الرئيسية التي لوحظت بين أدمغة الرئيسيات والفأر؟ كان أحد الاختلافات الرئيسية التي لوحظت هو زيادة تنشيط GALP في أدمغة المكاك والبشر مقارنة بدماغ الفأر. ماذا اكتشف الباحثون عن الاضطرابات العصبية والنفسية؟ ووجد الباحثون جينات داخل الخلايا الجذعية العصبية مرتبطة بالاضطرابات العصبية والنفسية، مثل الفصام والاضطراب ثنائي القطب، في وقت مبكر جدًا من نمو دماغ الجنين. ما أهمية هذه الدراسة؟ توفر هذه الدراسة نظرة ثاقبة للأصول الجزيئية لتطور دماغ الرئيسيات وتقدم فهمًا أعمق لتعقيدات الدماغ البشري. ويكشف أيضًا عن روابط جديدة بين GALP والخلايا الجذعية العصبية وحجم وتعقيد أدمغة الرئيسيات.